Attualità

Casalbuono: cittadini comprano defibrillatore e lo donano alla comunità

Una raccolta fondi che ha consentito di dotare il territorio di uno strumento essenziale per intervenire nei primi minuti di un’emergenza

Erminio Cioffi

A Casalbuono la forza della comunità si è trasformata in un gesto concreto capace di fare la differenza. Non solo formazione e sensibilizzazione, ma un risultato tangibile: un defibrillatore acquistato grazie a una raccolta fondi promossa direttamente dai cittadini, che sarà ora a disposizione di tutti.

L’iniziativa

L’iniziativa ha trovato il suo momento centrale nello svolgimento di un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), tenuto presso la sede del Circolo Ricreativo Culturale. Ma il vero cuore dell’iniziativa è stato lo spirito di collaborazione che ha portato all’acquisto del defibrillatore.

Strumento fondamentale

Una raccolta fondi che ha consentito di dotare il territorio di uno strumento essenziale per intervenire nei primi minuti di un’emergenza, quando ogni secondo può risultare decisivo.

Il defibrillatore sarà collocato in uno spazio accessibile a tutti, nel locale antistante il Circolo Ricreativo Culturale lungo la SS19, diventando così un presidio permanente di sicurezza per l’intera comunità.

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