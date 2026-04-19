Paura sulla SS18 a Battipaglia, ferite mamma e figlia. Auto fuori strada ad Eboli

Paura nel pomeriggio lungo la SS18, all’altezza di Battipaglia, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli. Nell’impatto sono rimaste ferite una donna e la sua bambina di circa tre anni.

La ricostruzione

Le due sono state soccorse tempestivamente e trasportate presso l’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi, ma hanno richiesto comunque il ricovero per ulteriori controlli.

Auto fuori strada ad Eboli

Invece ad Eboli in località Tavernanova, un’utilitaria Fiat è finita fuori strada, il bilancio è di un ferito. Probabilmente a causa di un sorpasso azzardato nel traffico intenso di rientro dal mare.

L’episodio ha contribuito a rallentare ulteriormente la circolazione, già congestionata per il controesodo della prima bella giornata semiestiva.