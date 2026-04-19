Un battito d’ali per Ida: a Giungano l’omaggio alla piccola “farfalla” che unisce la comunità

Il Comune di Giungano e l’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” si preparano a onorare nuovamente la memoria della piccola Ida Vaina, la bambina scomparsa a soli tre anni alla quale è stata intitolata la scuola dell’infanzia del centro cilentano. Domani, lunedì 20 aprile, alle ore 10:00, il plesso scolastico diventerà il palcoscenico dell’evento “Inno alla vita di una farfalla”.

Un appuntamento che si rinnova nel segno di un ricordo mai sbiadito dal 12 agosto 2010, data del tragico incidente in cui Ida perse la vita. La manifestazione vede ogni anno la partecipazione commossa di alunni, docenti, istituzioni e cittadini, uniti nel desiderio di mantenere vivo il nome della piccola.

Trasformare il dolore in festa: il messaggio della famiglia

In particolare, “l’inno alla vita di una farfalla” nasce dal desiderio della mamma di Ida di trasformare il ricordo della sua bambina in un momento di festa: Ida è ora una farfalla che sempre sorride ai suoi piccoli compagni e dovunque ci siano bambini, non può esserci posto per la tristezza.

I docenti del plesso scolastico di Giungano, dunque, grazie ad un grande lavoro di squadra, ancora una volta renderanno protagonisti gli alunni dei tre ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – in una cerimonia che sarà un canto corale nel nome di Ida.

“Inno alla vita di una farfalla”: educare alla resilienza

“Ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla”, è la citazione che farà da leitmotiv alla manifestazione; sarà un momento per riflettere insieme e per educare i più giovani a saper scorgere la bellezza anche nei momenti più difficili della vita.

Ogni trasformazione richiede sacrificio, probabilmente dolore, ma diventa opportunità per migliorarsi: è il messaggio forte che gli alunni di Giungano lanceranno attraverso gesti, musica e parole. Questo il tema anche del Premio Ida Vaina che da quest’anno riparte: i ragazzi saranno chiamati a celebrare fiducia, speranza ed inclusione attraverso un lavoro artistico a propria scelta. La cerimonia di premiazione è prevista per il prossimo 14 maggio.

Un albero per crescere insieme: la cerimonia istituzionale

Alla presenza del sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti, e del dirigente scolastico, Bruno Bonfrisco, la comunità civile e quella scolastica si ritroveranno per un gesto simbolico di grande impatto. L’amministrazione comunale donerà infatti un albero che verrà piantumato all’esterno della nuova scuola dell’infanzia.

La pianta crescerà insieme ai piccoli studenti sui quali continuerà a vegliare un bianco battito d’ali.