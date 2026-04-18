Alburni

Sicignano: il bilancio del sindaco Orco che si ripropone ai cittadini

Eletto cinque anni fa, quando aveva solo 27 anni, per la prima volta Sindaco di Sicignano degli Alburni, Orco intende continuare il percorso amministrativo intrapreso con tanti altri progetti da trasformare in realtà concrete in un'ottica di crescita e condivisione.

Alessandra Pazzanese

Tra i comuni della Provincia di Salerno in cui quest’anno si dovrà votare per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale c’è anche Sicignano degli Alburni. A proporsi ai cittadini per amministrare il Comune per il suo secondo mandato consecutivo c’è il Sindaco uscente, Giacomo Orco che ha annunciato, già nei giorni scorsi, la sua candidatura.

Tanti progetti da trasformare in realtà concrete

Eletto cinque anni fa, quando aveva solo 27 anni, per la prima volta Sindaco di Sicignano degli Alburni, Orco intende continuare il percorso amministrativo intrapreso con tanti altri progetti da trasformare in realtà concrete in un’ottica di crescita e condivisione. La lista guidata da Orco potrebbe essere la sola ad essere presentata, anche se nel centro alburnino c’è chi non esclude che un’altra compagine, composta da persone attualmente in minoranza, potrebbe proporsi ai cittadini.

I risultati ottenuti

Orco ha reso ufficiale la sua candidatura spiegando che intende continuare il lavoro avviato di cui è fiero e soddisfatto in quanto, come egli stesso ha dichiarato, è riuscito, insieme alla sua Amministrazione, a portare a compimento diversi progetti: ha amministrato Sicignano negli anni difficili del Covid-19, ha seguito gli uffici affinchè tutte le opportunità offerte, dopo la pandemia, dal PNRR potessero essere intercettate e colte, durante il suo mandato è stato abbattuto uno storico ecomostro che presto diventerà una struttura funzionale e i lavori sono attualmente in corso, sono solo alcune delle azioni e delle opere inserite nel bilancio del mandato di Orco che ha aperto le porte del suo ufficio, presso la Casa Comunale, alle telecamere e ai microfoni di InfoCilento per raccontare i dettagli del suo operato, tracciando un bilancio minuzioso e preciso e confermando la scelta di ricandidarsi spiegandone le motivazini. Orco ha anche lasciato dei messaggi importanti ai cittadini e a quanti vorranno ascoltarlo.

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