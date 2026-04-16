Polla, verso le elezioni amministrative: prendono forma le liste

A Polla entra nel vivo la fase preparatoria in vista delle prossime elezioni amministrative. In queste ore si stanno definendo gli ultimi tasselli delle due principali liste che si contenderanno la guida del Comune.

I possibili candidati

Il sindaco uscente, Massimo Loviso, è al lavoro per completare la squadra che lo sosterrà nella corsa alla riconferma. La lista, ormai in via di ultimazione, sarà una civica di centrosinistra e manterrà lo storico nome “Pollesi per Polla”, utilizzato sin dal 1994. Secondo le indiscrezioni, buona parte dell’amministrazione uscente sarà confermata, ma non mancheranno elementi di novità, soprattutto sul fronte della rappresentanza femminile: saranno cinque le candidate in lista, segno di un rinnovato equilibrio e di una maggiore attenzione alla presenza delle donne in politica.

Sul fronte opposto prende forma la proposta alternativa guidata da Gianluca De Lauso, candidato sindaco con la lista “Alternativa per Polla”, anch’essa in fase di completamento. Intorno alla sua candidatura si sta costruendo una squadra che punta a unire esperienze diverse, coinvolgendo anche volti già noti della politica locale. Tra i nomi già emersi figurano quelli di Giuseppe Curcio, Pierdomenico Di Benedetto e Federica Mignoli, tutti con precedenti esperienze in consiglio comunale sia tra le fila della maggioranza che della minoranza. Il quadro, dunque, si va delineando con due schieramenti pronti a confrontarsi su programmi e visioni per il futuro della comunità pollese. Le prossime ore saranno decisive per la chiusura delle liste e per l’avvio ufficiale della campagna elettorale, che si preannuncia intensa e ricca di spunti per il dibattito cittadino.