Attualità

80° anniversario della Festa della Repubblica a Salerno, il Prefetto Esposito: «La Repubblica siamo noi»

Studenti e cittadini protagonisti in Piazza della Libertà per la cerimonia dell'80° anniversario: il messaggio del Prefetto Esposito ai giovani

Federica Inverso

Una giornata all’insegna della memoria, della partecipazione e della fiducia nelle nuove generazioni, chiamate a raccogliere il testimone dei valori costituzionali. Si è svolta ieri mattina, a Salerno, la cerimonia per l’80° anniversario della Festa della Repubblica, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio.

I giovani protagonisti in Piazza della Libertà

A fare da cornice all’evento, ospitato in Piazza della Libertà, una folta partecipazione di cittadini ma soprattutto di giovani e studenti provenienti da numerosi istituti scolastici della provincia. Proprio i ragazzi sono stati i veri protagonisti della manifestazione. Attraverso esibizioni, letture, rappresentazioni e momenti dedicati alla Costituzione, gli studenti hanno portato al centro della celebrazione i valori fondanti della Repubblica, nell’ambito dei progetti promossi dalla Prefettura per avvicinare le nuove generazioni ai principi della cittadinanza attiva.

Il discorso del Prefetto Francesco Esposito: “La Repubblica siamo noi”

Nel suo intervento, il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha rivolto un messaggio particolarmente significativo proprio ai giovani, richiamando il senso di appartenenza alla comunità nazionale e l’importanza dell’impegno quotidiano per difendere e rendere vivi i valori della democrazia. “La Repubblica siamo noi”, il concetto al centro del suo discorso, un invito a sentirsi protagonisti e responsabili del futuro del Paese.

I momenti istituzionali e le onorificenze

La cerimonia è proseguita con i tradizionali momenti istituzionali dedicati all’omaggio alla Repubblica e con la consegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per il loro impegno al servizio della collettività.

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