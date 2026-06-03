Estate 2026: presentato il calendario degli eventi ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia

È stato presentato questa mattina presso il Museo Archeologico Nazionale di Paestum il calendario degli eventi estivi 2026 dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, alla presenza del Direttore, Tiziana D’Angelo, che ha illustrato un programma ricco e variegato pensato per valorizzare uno dei patrimoni culturali più importanti d’Italia attraverso spettacoli, concerti, teatro, visite tematiche e iniziative speciali. L’estate nei due siti archeologici si preannuncia come un viaggio tra storia e contemporaneità, capace di unire la suggestione dei luoghi della Magna Grecia alle diverse forme dell’arte e della cultura. Un calendario che accompagnerà visitatori e appassionati dal tramonto fino a tarda sera, trasformando Paestum e Velia in palcoscenici a cielo aperto.

Il programma di giugno e luglio: dalla Festa della Musica a Ierophanie

Ad aprire la rassegna sarà, il 21 giugno, la Festa della Musica con l’“Armando Rizzo Trio”, in un percorso dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema. Nel mese di luglio spazio a Otium, tra visite, performance e degustazioni nei pressi dei templi, e a Ierophanie, il festival dedicato al sacro e ai suoi linguaggi contemporanei.

Agosto nel vivo: jazz, teatro e i grandi eventi all’alba e sotto le stelle

Agosto rappresenterà il cuore della programmazione con numerosi appuntamenti che spaziano dalla musica jazz al teatro, dalla lirica ai concerti dal vivo. Tra gli ospiti figurano il pianista Enrico Pieranunzi con un omaggio a Morricone, l’Orchestra Filarmonica Campana, Michele Ricciardi, il Teatro del Giullare con gli spettacoli “Moby Dick” ed “Edipo Re”, oltre a concerti e performance che vedranno protagonisti artisti e musicisti di rilievo nazionale. Non mancheranno gli eventi più attesi dal pubblico, come L’Alba degli Dei, in programma il 5 agosto all’alba tra i templi di Paestum, e la tradizionale Notte Bianca dell’11 agosto, una lunga serata dedicata a musica, teatro, danza, poesia e sapori del territorio.

Due siti UNESCO uniti: cultura, meraviglia e collegamenti gratuiti

Il programma coinvolgerà sia l’area archeologica di Paestum sia quella di Velia, offrendo occasioni uniche per vivere i due siti UNESCO in una dimensione diversa, tra spettacoli serali, visite immersive e momenti di incontro con il patrimonio storico e culturale del territorio. L’estate ai Parchi sarà un viaggio tra racconti, musica, teatro e suggestioni che prendono vita nei luoghi del passato con un calendario pensato per accompagnare il pubblico «dall’imbrunire fino all’alba, tra bellezza, arte e meraviglia.

Con questa nuova stagione di eventi, Paestum e Velia confermano la loro vocazione a essere non solo luoghi di conservazione della memoria storica, ma anche spazi vivi, capaci di dialogare con il presente attraverso la cultura, l’arte e la partecipazione del pubblico. Per permettere a tutti di partecipare sarà attivato anche un servizio navetta gratuito che collegherà Paestum e Velia.