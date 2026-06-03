Castellabate, consegnato il nuovo defibrillatore a Ogliastro Marina nel ricordo di Tommy: un gesto d’amore che salva la vita

Si è svolta lo scorso 1° giugno, sulla terrazza del Paradise Beach a Ogliastro Marina, la cerimonia di consegna del nuovo defibrillatore semiautomatico destinato alla comunità. Un presidio fondamentale per la sicurezza di cittadini e turisti, nato dall’iniziativa dell’associazione ‘Parco Culturale Castellabate Cilento’ per trasformare il dolore per la tragica scomparsa del giovane Tommaso Gorga in un concreto strumento di protezione del prossimo. L’acquisto del dispositivo è stato possibile grazie ai fondi raccolti durante la serata di beneficenza ‘Si può dare di più’, svoltasi lo scorso 27 marzo, e alle generose donazioni di residenti e vacanzieri.

Un omaggio a “Tommasino” e la sinergia con le istituzioni

L’evento, caratterizzato da momenti di forte commozione e di fondamentale divulgação medica, ha visto la consegna di una targa in memoria di Tommasino. La Presidente dell’associazione Parco Culturale, Roberta Piccirillo, visibilmente emozionata, ha definito il giovane un angelo, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a trasformare il suo ricordo in uno scudo per il territorio.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale è intervenuto il vicesindaco Luigi Maurano, in rappresentanza del sindaco Marco Rizzo. Maurano, presente anche alla serata di beneficenza del 27 marzo, ha elogiato il lavoro sinergico tra le associazioni Parco Culturale e Tommy 125, oltre al costante supporto dei medici. Il vicesindaco ha ricordato come una serata nata all’insegna della gioia e della nobiltà d’intenti abbia saputo generare frutti così importanti per la collettività. Per la componente politica locale, oltre al vicesindaco, erano presenti per l’amministrazione comunale l’assessore Marianna Carbutti e il consigliere di minoranza Domenico Di Luccia.

Criticità sanitarie e l’appello per la guardia medica notturna

L’incontro è diventato anche un’importante cassa di risonanza per le criticità sanitarie locali. Accanto al corale appello volto al potenziamento dell’ospedale di Agropoli e del pronto soccorso, si è registrato il forte e preciso intervento del dottor Giancarlo Feo, pediatra ed esperto in cardiologia pediatrica. Il dottor Feo ha lanciato un accorato appello affinché venga istituito un servizio di guardia medica notturna a Santa Maria, una necessità ritenuta fondamentale per garantire un’assistenza tempestiva e continua ai residenti e alle migliaia di turisti che affollano la zona, accorciando le distanze con i primi soccorsi. Alla discussione e alla cerimonia hanno preso parte, arricchendo la presenza del settore medico sul territorio, anche i medici di base Carmine Malzone e Pierluigi Salurso.

L’importanza della formazione e la catena della sopravvivenza

La giornata ha offerto un momento cruciale di informazione sulle modalità di utilizzo del defibrillatore. Il dottor Corrado De Martino, anestesista, rianimatore e istruttore nei corsi di primo soccorso, ha posto l’accento sull’importanza della catena della sopravvivenza, spiegando che la presenza sul posto di un dispositivo del genere aumenta drasticamente le percentuali di salvezza. Durante il dibattito è stato evidenziato che il settantacinque per cento degli arresti cardiaci avviene in ambito extraospedaliero, ma in presenza di testimoni. Per questo motivo, la formazione dei cittadini e la consapevolezza di chi si trova sul posto sono elementi assolutamente decisivi per salvare una vita.

La collocazione del dispositivo in Piazza Giovanni Paolo II e i prossimi obiettivi

Il defibrillatore è stato consegnato ufficialmente a Carmine Gorga, papà di Tommy e fondatore dell’associazione Tommy 125. Il dispositivo troverà la sua collocazione definitiva in Piazza Giovanni Paolo II ad Ogliastro Marina. Per garantire l’efficacia del presidio, l’associazione Tommy 125 provvederà direttamente all’acquisto della teca protettiva, un elemento fondamentale per custodire lo strumento e mantenerlo in perfetto stato di funzionamento durante tutto l’anno.

La protezione del litorale è garantita anche dal fattore umano, poiché l’associazione Tommy 125 può già contare su un rassicurante presidio sul territorio, potendo schierare ben cinquanta ragazzi già formati e abilitati all’utilizzo immediato del dispositivo salvavita. Questa installazione rappresenta però solo una tappa di un percorso più ampio. La presidente Roberta Piccirillo ha infatti annunciato che il prossimo obiettivo prefissato è l’acquisto e l’installazione di un ulteriore defibrillatore per coprire e mettere in sicurezza anche la frazione di Alano di Castellabate.

Tutti gli associati ringraziano le istituzioni presenti, i relatori, i cittadini e, per l’ospitalità e le prelibatezze offerte, lo staff del Paradise Beach di Ogliastro Marina.