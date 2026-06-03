Salerno: giunta Napoli riconfermata, il vicesindaco Savastano già al lavoro

Se tra i banchi dell’opposizione si affacciano volti nuovi e gruppi consiliari che promettono di vigilare sull’operato dell’amministrazione e fare da pungolo alla maggioranza, tra le fila della maggioranza, a Salerno, la sensazione è invece quella di una macchina che riparte esattamente da dove si era fermata.

A poche ore dalla proclamazione, Vincenzo De Luca ha infatti ufficializzato la squadra di governo che lo accompagnerà nel suo ritorno alla guida della città. Una squadra che, nei fatti, rappresenta la prosecuzione naturale dell’esperienza amministrativa targata Vincenzo Napoli.

La squadra di governo: tutte le deleghe confermate

Le deleghe assegnate confermano praticamente in blocco gli assessori uscenti:

Dario Loffredo: resta all’Urbanistica

resta all’Urbanistica Massimiliano Natella: mantiene l’Ambiente

mantiene l’Ambiente Paola De Roberto: prosegue il lavoro alle Politiche Sociali

prosegue il lavoro alle Politiche Sociali Rocco Galdi: conserva la Mobilità

conserva la Mobilità Gaetana Falcone: la Pubblica Istruzione

la Pubblica Istruzione Alessandro Ferrara: il Turismo

Per Paky Memoli, già vicesindaca e assessore alle Pari Opportunità, arriva invece una nuova delega, quella alla Medicina territoriale e alla prevenzione sanitaria. Il sindaco ha inoltre deciso di trattenere per sé il Bilancio, oltre a Cultura, Personale e Rapporti con l’Università.

Le reazioni dell’opposizione e la linea della continuità

“Nessun rinnovamento” è stato sottolineato dalle diverse voci dell’opposizione.

Nella comunicazione ufficiale che ha accompagnato la nomina della giunta viene sottolineata la necessità di garantire un’immediata operatività amministrativa, facendo leva sul consenso ottenuto dagli assessori e sulla loro esperienza maturata negli anni. Una scelta che, nelle intenzioni del sindaco, dovrebbe consentire di accelerare l’attuazione del programma senza tempi di rodaggio.

Nessun passaggio di consegne, insomma. A differenza di un’opposizione che si prepara a inaugurare una stagione nuova, la maggioranza sembra voler rassicurare l’elettorato puntando sull’usato sicuro e sulla continuità amministrativa.

L’unica novità: il ritorno di Nino Savastano

L’unica vera novità politica è rappresentata da Nino Savastano. Primo eletto della coalizione e figura storica del centrosinistra salernitano, che torna a Palazzo di Città con il ruolo di vicesindaco e le deleghe allo Sport e alle Politiche Giovanili.