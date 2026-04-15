Polla, Loviso traccia un bilancio: “Obiettivi raggiunti”

Anche Polla sarà tra i Comuni chiamati al voto nelle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente, Massimo Loviso, ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato, presentandosi nuovamente alla guida della squadra che lo ha accompagnato negli ultimi cinque anni.

Un bilancio complessivamente positivo

Loviso ha tracciato un bilancio complessivamente positivo dell’esperienza amministrativa appena trascorsa, definendola un periodo intenso e impegnativo. Secondo il primo cittadino, l’amministrazione è riuscita a portare a termine tutti gli obiettivi fissati all’inizio del mandato, nonostante le difficoltà e le sfide: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto – ha dichiarato – Questi anni ci hanno permesso di costruire basi solide e di realizzare quanto programmato. Questo ci apre a nuove prospettive per un nuovo percorso da continuare”.