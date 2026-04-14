Elezioni amministrative 2026: è corsa a due a Lustra

Si avvicinano le elezioni amministrative del 2026 e anche a Lustra il quadro politico inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. La corsa alla carica di sindaco, salvo ulteriori sorprese, si profila come una sfida a due.

I possibili candidati

Da un lato c’è il primo cittadino uscente Luigi Guerra, pronto a tentare il bis con la lista “Crescere insieme per Lustra”. La sua intenzione di ricandidarsi era stata annunciata già da tempo e ha trovato conferma nel sostegno compatto dei consiglieri di maggioranza uscenti, che hanno scelto di scendere nuovamente in campo al suo fianco.

A contendergli la fascia tricolore sarà Fabio Elia, commercialista, originario di Selva e residente a Rutino, che si presenta con la lista “Lustra Futura”. La sua candidatura è la novità delle ultime ore e si inserisce come proposta alternativa all’amministrazione uscente. Elia, inoltre, può contare sull’appoggio dell’attuale capogruppo di minoranza Michele Rizzo, che ha definito la sua, una “proposta di rinnovamento”, pur scegliendo di non candidarsi personalmente. Al momento Elia è l’unico sfidante ufficiale di Guerra, che alle precedenti elezioni aveva ottenuto un ampio consenso, raggiungendo il 65% delle preferenze.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste

Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 25 aprile, ma solo Lustra sarà chiamata al voto: domenica 24 e lunedì 25 maggio si recheranno alle urne anche i cittadini di Celle di Bulgheria, Casal Velino, Laurino, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sassano e Sicignano degli Alburni.