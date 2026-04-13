Elezioni amministrative a Sassano, si apre la corsa alla successione di Mimì Rubino

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative a Sassano, dove si voterà per scegliere il nuovo sindaco. Un punto fermo è già stato definito: il primo cittadino uscente, Domenico Rubino, non si ricandiderà, aprendo di fatto il confronto politico per la sua successione. Non sarà della partita neanche Tommaso Pellegrino, già consigliere regionale e in passato sindaco del comune valdianese, che ha deciso di non scendere nuovamente in campo.

I possibili candidati

Sul fronte della maggioranza uscente, si lavora alla costruzione di una lista che sarà espressione dell’attuale amministrazione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la candidatura a sindaco ci sono quelli di Gianfranco Russo e Gaetano Spano, ma non si esclude che possa emergere un terzo nome.

Tra le ipotesi anche Gaetano Arenare, già sindaco in passato. Sul versante opposto, la minoranza uscente è al lavoro per costruire un’alternativa. Tra i possibili candidati alla carica di sindaco si fanno i nomi di Mario Trotta, Antonio D’Amato e Domenico Inglese, quest’ultimo già assessore dell’amministrazione Rubino, fu poi estromesso con la revoca delle deleghe. Il quadro resta in evoluzione e potrebbero emergere ulteriori candidature o nuove alleanze.