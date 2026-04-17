Tempo libero

Weekend al Cinema: Da Super Mario Galaxy a Project Hail Mary, la guida completa a Salerno e Provincia

Programmazione cinema del weekend a Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania e provincia. Scopri gli orari di Super Mario Galaxy, The Drama e tutte le novità in sala

Redazione Infocilento
Cinema

Con l’arrivo del fine settimana, il grande schermo torna protagonista in tutto il territorio salernitano. Dalle grandi multisala della città ai prestigiosi cineteatri del Cilento, l’offerta è vasta e variegata. Ecco il dettaglio completo per pianificare la vostra serata al cinema.

Salerno Città: Tra Grandi Successi e Cineforum

Il cuore della programmazione batte forte al The Space Cinema (Via A. Bandiera), dove l’animazione di Super Mario Galaxy – Il film domina con diverse proiezioni pomeridiane e serali. Grande attenzione per il fantascientifico Project Hail Mary e per l’intenso The Drama – Un segreto. Per chi cerca la commedia, Benvenuti in campagna e Cena di classe offrono diverse opzioni.

In città sono attivi anche:

  • Cinema Fatima: L’agente segreto (19.30 – 22.00).
  • San Demetrio: Una battaglia dopo l’altra (17.00 – 20.30).

Cilento: Agropoli e Vallo della Lucania al Centro della Scena

Importanti novità per gli spettatori del Cilento, con una programmazione ricca nei principali cineteatri della zona dal 16 al 21 aprile:

  • Agropoli – Cineteatro Edoardo De Filippo: Una maratona quotidiana con quattro titoli diversi. Si parte alle 16:00 con Super Mario Galaxy, seguito alle 18:00 dal coinvolgente The Drama. In serata, spazio alla commedia con Cena di classe (ore 20:00) e chiusura alle 22:00 con Lo straniero.
  • Vallo della Lucania – Cineteatro Leo De Berardinis: Tre gli appuntamenti imperdibili: Super Mario Galaxy nel pomeriggio (16.30), la commedia Cena di classe in preserale (19.30) e il thriller The Drama (21.15).

Cava de’ Tirreni e l’Agro Nocerino

A Cava de’ Tirreni, l’Alambra punta su La salita (17.30) e La mummia di Lee Cronin (19.30 – 22.00). Spostandoci nell’Agro:

  • Nocera Inferiore (Sala Roma): La mummia alle 18.30 e 21.00.
  • Pagani (Multisala La Fenice): Protagonisti La mummia e il film Digitale (dalle 19.00).

Eboli e la Valle del Sele

Il Cine Teatro Italia di Eboli propone un mix per famiglie e amanti del genere:

  • Super Mario Galaxy – Il film (ore 18.00).
  • …che Dio perdoni a tutti (ore 21.00).
  • Ampia disponibilità di orari in Sala Europa per i titoli di punta.

Pontecagnano e Hinterland

Il Cinema Maximall di Pontecagnano Faiano continua con la sua programmazione serrata: La mummia (17.30, 19.00, 20.50), The Drama – Un segreto e il richiestissimo Super Mario Galaxy.

Altre sale:

  • Pellezzano (Charlot): Super Mario Galaxy (17.00) e La salita (19.00 – 21.00).
  • Marina di Camerota (Bolivar): Super Mario Galaxy (17.00 – 19.00).
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.