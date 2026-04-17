Weekend al Cinema: Da Super Mario Galaxy a Project Hail Mary, la guida completa a Salerno e Provincia

Con l’arrivo del fine settimana, il grande schermo torna protagonista in tutto il territorio salernitano. Dalle grandi multisala della città ai prestigiosi cineteatri del Cilento, l’offerta è vasta e variegata. Ecco il dettaglio completo per pianificare la vostra serata al cinema.

Salerno Città: Tra Grandi Successi e Cineforum

Il cuore della programmazione batte forte al The Space Cinema (Via A. Bandiera), dove l’animazione di Super Mario Galaxy – Il film domina con diverse proiezioni pomeridiane e serali. Grande attenzione per il fantascientifico Project Hail Mary e per l’intenso The Drama – Un segreto. Per chi cerca la commedia, Benvenuti in campagna e Cena di classe offrono diverse opzioni.

In città sono attivi anche:

Cinema Fatima: L’agente segreto (19.30 – 22.00).

L’agente segreto (19.30 – 22.00). San Demetrio: Una battaglia dopo l’altra (17.00 – 20.30).

Cilento: Agropoli e Vallo della Lucania al Centro della Scena

Importanti novità per gli spettatori del Cilento, con una programmazione ricca nei principali cineteatri della zona dal 16 al 21 aprile:

Agropoli – Cineteatro Edoardo De Filippo: Una maratona quotidiana con quattro titoli diversi. Si parte alle 16:00 con Super Mario Galaxy, seguito alle 18:00 dal coinvolgente The Drama. In serata, spazio alla commedia con Cena di classe (ore 20:00) e chiusura alle 22:00 con Lo straniero.

Una maratona quotidiana con quattro titoli diversi. Si parte alle 16:00 con Super Mario Galaxy, seguito alle 18:00 dal coinvolgente The Drama. In serata, spazio alla commedia con Cena di classe (ore 20:00) e chiusura alle 22:00 con Lo straniero. Vallo della Lucania – Cineteatro Leo De Berardinis: Tre gli appuntamenti imperdibili: Super Mario Galaxy nel pomeriggio (16.30), la commedia Cena di classe in preserale (19.30) e il thriller The Drama (21.15).

Cava de’ Tirreni e l’Agro Nocerino

A Cava de’ Tirreni, l’Alambra punta su La salita (17.30) e La mummia di Lee Cronin (19.30 – 22.00). Spostandoci nell’Agro:

Nocera Inferiore (Sala Roma): La mummia alle 18.30 e 21.00.

La mummia alle 18.30 e 21.00. Pagani (Multisala La Fenice): Protagonisti La mummia e il film Digitale (dalle 19.00).

Eboli e la Valle del Sele

Il Cine Teatro Italia di Eboli propone un mix per famiglie e amanti del genere:

Super Mario Galaxy – Il film (ore 18.00).

…che Dio perdoni a tutti (ore 21.00).

Ampia disponibilità di orari in Sala Europa per i titoli di punta.

Pontecagnano e Hinterland

Il Cinema Maximall di Pontecagnano Faiano continua con la sua programmazione serrata: La mummia (17.30, 19.00, 20.50), The Drama – Un segreto e il richiestissimo Super Mario Galaxy.

Altre sale: