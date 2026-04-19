Serie D: la Gelbison ci crede e vince ancora, battuto l’Acireale

La Gelbison centra la quarta vittoria consecutiva e consolida la quinta posizione in classifica. I rossoblù al “Giordano” di Castelnuovo Cilento battono 2 a 1 l’Acireale, Gelbison raggiunta nel secondo tempo con Boulahia ma poi è stato il gol di testa di Castro, ancora una volta decisivo nel finale, a regalare i tre punti ai rossoblù.
La partita
Mister Agovino conferma lo stesso undici visto nella gara vinta sul campo della Sancataldese. Nei primi minuti calcio d’angolo conquistato dagli gli ospiti, ma è per la Gelbison la prima occasione del match con Semeraro che calcia prima sul portiere e poi alto sulla respinta. Al 10′ conclusione dell’Acireale, tiro alto di De Simone.
Al 20′ Semeraro in profondità per Coscia, che tira di poco fuori. Dopo due minuti palo di Liurni con un sinistro dalla distanza, Gelbison pericolosa. Al 25′ rossoblù ancora in avanti con De Martino che prova la conclusione, tiro che finisce alto. Al 28esimo l’Acireale ci prova con Faloue che colpisce di testa due volte, Corriere blocca sul secondo tentativo da calcio d’angolo.
Al 40esimo conclusione di Coscia con un rasoterra, tiro parato dal portiere con l’aiuto del palo. La gara si sblocca al 47esimo, è Cascio a portare in vantaggio la Gelbison, Coscia serve Cascio che è bravo a mettere in rete. Si chiude così la prima frazione di gioco.
La ripresa
Inizia la ripresa, dopo un minuto dal fischio d’inizio ci prova l’Acireale con Falou che colpisce di testa, tiro alto. Rossoblù in avanti al 55esimo, ci prova De Feo con il sinistro, conclusione che finisce però fuori. Al 62esimo Liurni la mette in mezzo, Scognamiglio colpisce di testa, ma il tiro termina alto. Al 67′ st. Toure dell’Acireale chiude in scivolata sulla conclusione di Coscia.
Dopo circa un minuto il portiere della Gelbison para su una conclusione ravvicinata di Faloue, al 71esimo ci riprovano i siciliani, Corriere di nuovo impegnato che smanaccia un cross da sinistra. Al 75esimo importante occasione per la Gelbison con un palo colpito da Liurni, poi Ferreira calcia fuori. L’Acireale la pareggia con Boulahia su azione dalla sinistra.
All’87esimo Ferreira ci prova in acrobazia, ma non inquadra la porta, tiro fuori. All’89 arriva il secondo gol della Gelbison, con una rete di testa di Castro, ancora una volta decisivo nel finale. Dopo 5 minuti di recupero finisce così, la Gelbison batte l’Acireale 2 a 1.