Cilento

Rocco Hunt sceglie il Cilento: prove a porte chiuse ad Agropoli per il nuovo tour

Rocco Hunt sceglie lo Sporting Club di Agropoli per le prove del suo tour estivo. Tra vecchi successi e brani inediti, l'artista salernitano blinda via Moio

Ernesto Rocco

La città di Agropoli si conferma ancora una volta una meta privilegiata per i grandi nomi della musica italiana. In questi giorni, la località cilentana ospita Rocco Hunt, il celebre artista salernitano che ha scelto la tranquillità e le strutture del territorio per rifinire i dettagli del suo attesissimo tour estivo.

L’artista è attualmente impegnato con la sua band all’interno della tensostruttura dello Sporting Club di via Moio. Un luogo già noto alle cronache dello spettacolo per aver ospitato in passato le prove generali di altri grandi artisti.

Musica e nuovi brani tra le mura dello Sporting Club

L’attività all’interno dell’impianto di località Moio è frenetica. Rocco Hunt sta alternando l’esecuzione dei suoi grandi successi alla sperimentazione di nuovi brani che, secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere pubblicati a breve.

La presenza del “poeta urbano” non è passata inosservata: sono stati i residenti della zona i primi ad accorgersi che qualcosa di importante stesse accadendo, udendo le note della band provenire dall’interno del tendone. Nonostante l’entusiasmo crescente dei fan, l’area rimane blindata. I bodyguard presidiano gli ingressi per garantire la massima concentrazione all’artista.

Agropoli si conferma meta per i grandi artisti

Non è la prima volta che la città di Agropoli viene selezionata come quartier generale per la preparazione di una tournée nazionale. La scelta di Rocco Hunt segue infatti una tradizione collaudata che vede gli artisti apprezzare la logistica e la posizione della struttura di via Moio.

L’ultimo precedente illustre risale a due anni fa, quando fu la cantante Dolcenera a stabilirsi nella medesima location per preparare i suoi concerti.

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