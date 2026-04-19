Altri Sport

Angelo Pecora d’Argento: Il Karate Club Agropoli Brilla ai Campionati Italiani

Angelo Pecora si conferma tra i migliori d'Italia. Il giovane talento del Karate Club Agropoli conquista il secondo posto ai Campionati Italiani di Salsomaggiore Terme. Leggi i dettagli del trionfo cilentano

Redazione Infocilento

Si conferma per il secondo anno consecutivo sul podio Angelo Pecora, classe 2014, che conquista un brillante secondo posto ai Campionati Italiani di Karate. L’atleta, allievo del Maestro Gerardo De Marco del Karate Club Agropoli, continua a distinguersi per talento, impegno e determinazione.

Il palcoscenico di Salsomaggiore Terme

La competizione, conclusasi oggi a Salsomaggiore Terme, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da tutta Italia. Un risultato importante che rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per la palestra, ma per tutto il territorio del Cilento.

Le parole del Maestro Gerardo De Marco

Soddisfatto il Maestro Gerardo De Marco, che ha commentato: «Angelo ha dimostrato ancora una volta grande impegno e crescita. Questo risultato è frutto del lavoro costante, della passione e dei sacrifici fatti in palestra. Siamo orgogliosi di lui e di ciò che rappresenta per il nostro club».

Un’eccellenza sportiva nel Cilento

Ancora una volta, il Karate Club Agropoli si conferma una realtà di riferimento nel panorama sportivo nazionale, capace di formare atleti competitivi e di alto livello.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.