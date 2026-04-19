Angelo Pecora d’Argento: Il Karate Club Agropoli Brilla ai Campionati Italiani

Si conferma per il secondo anno consecutivo sul podio Angelo Pecora, classe 2014, che conquista un brillante secondo posto ai Campionati Italiani di Karate. L’atleta, allievo del Maestro Gerardo De Marco del Karate Club Agropoli, continua a distinguersi per talento, impegno e determinazione.

Il palcoscenico di Salsomaggiore Terme

La competizione, conclusasi oggi a Salsomaggiore Terme, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da tutta Italia. Un risultato importante che rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per la palestra, ma per tutto il territorio del Cilento.

Le parole del Maestro Gerardo De Marco

Soddisfatto il Maestro Gerardo De Marco, che ha commentato: «Angelo ha dimostrato ancora una volta grande impegno e crescita. Questo risultato è frutto del lavoro costante, della passione e dei sacrifici fatti in palestra. Siamo orgogliosi di lui e di ciò che rappresenta per il nostro club».

Un’eccellenza sportiva nel Cilento

Ancora una volta, il Karate Club Agropoli si conferma una realtà di riferimento nel panorama sportivo nazionale, capace di formare atleti competitivi e di alto livello.