Agropoli: al via i “Concerti da Camera 2026” del Liceo Musicale “Alfonso Gatto”

Al via i “Concerti da Camera 2026”del Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli , consolidata rassegna musicale primaverile che celebra il talento dei giovani studenti. Si rinnova ,quindi ,il ciclo di appuntamenti che coinvolgerà tutte le classi di musica d’ insieme del prestigioso istituto.

​La rassegna si propone di offrire alla cittadinanza un’immersione nelle diverse sfumature della musica colta, spaziando dalle percussioni agli archi, dal canto al pianoforte e alla chitarra , fino ai grandi ensemble di fiati .

​Il Calendario degli appuntamenti

​Tutti gli eventi (salvo l’ultima data) si terranno presso l’Aula Magna del Liceo “A. Gatto” (Sede di Via Pio X) alle ore 18:00.

Lunedì 20 Aprile : Apertura ritmica con l’Ensemble e i Solisti della Classe di Percussioni.

: Apertura ritmica con l’Ensemble e i Solisti della Classe di Percussioni. ​ Venerdì 24 Aprile : “Viaggio sulle corde armoniche”, un percorso che va dall’orchestra d’archi alle formazioni da camera.

: “Viaggio sulle corde armoniche”, un percorso che va dall’orchestra d’archi alle formazioni da camera. ​Lunedì 4 Maggio : Pomeriggio dedicato alle sei corde con “Chitarre in Armonia”.

: Pomeriggio dedicato alle sei corde con “Chitarre in Armonia”. ​ Martedì 5 Maggio : Dialogo tra voci e tasti in “Intrecci Sonori” – Canto e Pianoforte.

: Dialogo tra voci e tasti in “Intrecci Sonori” – Canto e Pianoforte. ​Lunedì 11 Maggio: La potenza degli ottoni e dei legni con l’Orchestra Fiati.

​Gran Finale: Il “Pianoday”

​La rassegna si concluderà con un evento speciale fuori sede: Mercoledì 13 Maggio (ore 17:30): Presso l’Auditorium I.C. G. “Rossi Vairo”, si terrà il “PIANODAY”. Una vera e propria maratona pianistica che vedrà la partecipazione corale degli studenti delle Scuole Medie ad indirizzo musicale di Agropoli, Albanella, Capaccio-Paestum e San Marco di Castellabate.

​”Questi concerti rappresentano un momento fondamentale di crescita per i nostri ragazzi e un dono prezioso per il territorio. – sottolinea la direzione dell’istituto – Invitiamo tutta la comunità a partecipare per sostenere il talento e la passione dei nostri giovani artisti.” L’ingresso agli eventi è libero e aperto a tutti.