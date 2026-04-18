Agropoli: al via i “Concerti da Camera 2026” del Liceo Musicale “Alfonso Gatto”

Al via i “Concerti da Camera 2026”del Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli , consolidata rassegna musicale primaverile che celebra il talento dei giovani studenti. Si rinnova ,quindi ,il ciclo di appuntamenti che coinvolgerà tutte le classi di musica d’ insieme del prestigioso istituto.
La rassegna si propone di offrire alla cittadinanza un’immersione nelle diverse sfumature della musica colta, spaziando dalle percussioni agli archi, dal canto al pianoforte e alla chitarra , fino ai grandi ensemble di fiati .
Il Calendario degli appuntamenti
Tutti gli eventi (salvo l’ultima data) si terranno presso l’Aula Magna del Liceo “A. Gatto” (Sede di Via Pio X) alle ore 18:00.
- Lunedì 20 Aprile: Apertura ritmica con l’Ensemble e i Solisti della Classe di Percussioni.
- Venerdì 24 Aprile: “Viaggio sulle corde armoniche”, un percorso che va dall’orchestra d’archi alle formazioni da camera.
- Lunedì 4 Maggio: Pomeriggio dedicato alle sei corde con “Chitarre in Armonia”.
- Martedì 5 Maggio: Dialogo tra voci e tasti in “Intrecci Sonori” – Canto e Pianoforte.
- Lunedì 11 Maggio: La potenza degli ottoni e dei legni con l’Orchestra Fiati.
Gran Finale: Il “Pianoday”
La rassegna si concluderà con un evento speciale fuori sede: Mercoledì 13 Maggio (ore 17:30): Presso l’Auditorium I.C. G. “Rossi Vairo”, si terrà il “PIANODAY”. Una vera e propria maratona pianistica che vedrà la partecipazione corale degli studenti delle Scuole Medie ad indirizzo musicale di Agropoli, Albanella, Capaccio-Paestum e San Marco di Castellabate.
”Questi concerti rappresentano un momento fondamentale di crescita per i nostri ragazzi e un dono prezioso per il territorio. – sottolinea la direzione dell’istituto – Invitiamo tutta la comunità a partecipare per sostenere il talento e la passione dei nostri giovani artisti.” L’ingresso agli eventi è libero e aperto a tutti.