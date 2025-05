Il Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli celebra 10 anni di attività con il concerto “Note di un Decennio”

Il 28 maggio, il Liceo Musicale “Alfonso Gatto” di Agropoli ha festeggiato il suo decimo anniversario con un emozionante concerto dal titolo “Note di un Decennio”, ospitato presso il Teatro “Eduardo De Filippo”.

Il liceo

Fondato il 1° settembre 2015, il liceo ha costruito negli anni un solido percorso formativo che integra l’educazione musicale con materie scientifiche e umanistiche. In questo decennio, numerosi diplomati hanno proseguito gli studi in prestigiosi conservatori e università italiane, tra cui il Politecnico di Torino, l’Università Bocconi di Milano e il DAMS di Bologna.

Come parte integrante del Polo Regionale dei Licei Musicali e Coreutici della Campania, il Liceo Musicale “Alfonso Gatto” collabora attivamente con il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti AFAM, promuovendo diverse iniziative di rilevanza, tra cui le Orchestre Verticali Territoriali Junior (OVTJ), i cori e le orchestre regionali dei licei musicali, i “Pianoday” e i corsi di formazione per docenti.

Il concerto

Il concerto “Note di un Decennio” non è stato solo un evento celebrativo, ma ha rappresentato un tributo al lavoro e alla dedizione di studenti, docenti e personale scolastico. L’appuntamento ha evidenziato il ruolo della musica come potente strumento educativo e culturale, rafforzando la posizione del liceo come punto di riferimento nel panorama musicale del Cilento.