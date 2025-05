Giubileo della Pietà di Eboli: un concerto di musica sacra per Soli, Coro e Orchestra

Il comune di Eboli e l’associazione NOVA – Musica d’insieme, sono onorati di presentare un evento unico nel suo significato e nella sua solennità: un concerto di musica sacra in occasione della coincidenza tra il Giubileo Universale della Speranza e il Giubileo della Pietà di Eboli, ricorrenza profondamente radicata nell’anima spirituale della città, che si tiene ogni 25 anni, con il sostegno di Banca BCC e con il patrocinio di ARCC. cori e Feniarco. L’evento si terrà domenica 25 maggio alle ore 20.30, presso la Chiesa Collegiata della Madonna della Pietà.

Il programma

Fede, spiritualità e musica, si fonderanno in un connubio inscindibile, per farci riflettere sul momento di grazia che la cristianità tutta sta vivendo: il Giubileo universale della Chiesa e il Giubileo della Pietà di Eboli. La Nova corale polifonica ebolitana, nata ormai più di cinque anni fa, dalla passione e dedizione del maestro Alessandro Cariello, da cui è magistralmente diretta, trasformatasi in Nova – Musica d’Insieme, sarà accompagnata da un’orchestra dal vivo.

Il repertorio

In La Nova corale, sono confluiti numerosi talenti di appassionati musicisti tra cui il soprano Carla Genovese e il tenore Cosimo D’Ambrosio. Il repertorio, interamente dal vivo, sarà un mix di brani a sfondo sacro sia per celebrare la Madonna della Pietà che il Giubileo della Speranza. Ingresso libero.