Campionati Provinciali

Sport, prima categoria: alla scoperta dello Sporting Club Palomonte

Lo Sporting Club Palomonte è una squadra che milita nel campionato di Prima categoria, girone H, e attualmente al terzo posto in classifica

Antonio Pagano

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. Ad intervenire ieri sera nel corso del programma sportivo InCampo, è stato Gianluca Robertazzi, allenatore dello Sporting Club Palomonte, squadra che milita nel campionato di Prima categoria, girone H, e attualmente al terzo posto in classifica.

Le parole di Mister Robertazzi

“Diciamo che il nostro obiettivo stagionale era di raggiungere i play off, fare meglio dell’anno scorso perché noi siamo una piccola realtà che è nata da qualche anno e stiamo cercando di portare organizzazione e fare sempre ogni anno qualcosa in più. – ha detto Mister Robertazzi – Quest’anno ci stiamo divertendo e ci stiamo togliendo belle soddisfazioni, sperando che il campionato vada ancora meglio nelle giornate finali”.

La stagione in corso: “un campionato molto bello”

L’allenatore ha poi parlato della stagione in corso: ” è stato un campionato molto bello, perché anche il Serre ha una bella squadra, merita la vittoria del campionato perché ha dei nomi importanti, noi abbiamo avuto qualche sgambetto durante tutto il tragitto del campionato, abbiamo perso la prima partita purtroppo per un errore, poi qualche altra l’abbiamo persa sul campo anche immeritatamente però succede nel calcio e adesso ci troviamo là a 49 punti ad un punto dalla seconda e a sei dalla prima, cerchiamo e speriamo di fare i play off in casa per regalare ancora qualche emozione al mostro popolo”.

Una squadra che nonostante la categoria ha un grande seguito: ” noi abbiamo un paese di 4.000 abitanti, è una squadra ben seguita, ci danno tante soddisfazioni, in casa ci sono sempre 200-300 persone, nella finale dei play off che abbiamo fatto due anni fa c’erano 1.500 persone quindi per una realtà come la nostra è una cosa bella”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.