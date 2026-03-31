Sport, prima categoria: alla scoperta dello Sporting Club Palomonte

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. Ad intervenire ieri sera nel corso del programma sportivo InCampo, è stato Gianluca Robertazzi, allenatore dello Sporting Club Palomonte, squadra che milita nel campionato di Prima categoria, girone H, e attualmente al terzo posto in classifica.

Le parole di Mister Robertazzi

“Diciamo che il nostro obiettivo stagionale era di raggiungere i play off, fare meglio dell’anno scorso perché noi siamo una piccola realtà che è nata da qualche anno e stiamo cercando di portare organizzazione e fare sempre ogni anno qualcosa in più. – ha detto Mister Robertazzi – Quest’anno ci stiamo divertendo e ci stiamo togliendo belle soddisfazioni, sperando che il campionato vada ancora meglio nelle giornate finali”.

La stagione in corso: “un campionato molto bello”

L’allenatore ha poi parlato della stagione in corso: ” è stato un campionato molto bello, perché anche il Serre ha una bella squadra, merita la vittoria del campionato perché ha dei nomi importanti, noi abbiamo avuto qualche sgambetto durante tutto il tragitto del campionato, abbiamo perso la prima partita purtroppo per un errore, poi qualche altra l’abbiamo persa sul campo anche immeritatamente però succede nel calcio e adesso ci troviamo là a 49 punti ad un punto dalla seconda e a sei dalla prima, cerchiamo e speriamo di fare i play off in casa per regalare ancora qualche emozione al mostro popolo”.

Una squadra che nonostante la categoria ha un grande seguito: ” noi abbiamo un paese di 4.000 abitanti, è una squadra ben seguita, ci danno tante soddisfazioni, in casa ci sono sempre 200-300 persone, nella finale dei play off che abbiamo fatto due anni fa c’erano 1.500 persone quindi per una realtà come la nostra è una cosa bella”.