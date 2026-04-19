Incidente sul lavoro a Omignano: 58enne resta incastrato sotto un escavatore

Momenti di grande apprensione questa mattina a Omignano Scalo, precisamente in località Pagliarole. Un uomo di circa 58 anni è rimasto ferito mentre era intento a operare con un escavatore. Per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità, l’operatore è finito incastrato sotto il pesante mezzo meccanico, riportando un serio trauma a una gamba.

L’intervento dei soccorsi e il salvataggio

L’allarme è scattato intorno alle ore 9:00, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunte l’ambulanza della postazione locale di Omignano Scalo e l’unità rianimativa Alfa proveniente da Vallo della Lucania.

Fondamentale è stato il supporto dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Tuttavia, prima ancora dell’arrivo delle squadre di emergenza, alcune persone presenti sul posto – verosimilmente colleghi o conoscenti – sono riuscite a liberare il 58enne sollevando l’escavatore con l’ausilio di un altro mezzo meccanico presente nell’area.

Il trasferimento in eliambulanza al San Leonardo

Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario sul posto, per l’uomo è stato disposto il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale “San Leonardo” di Salerno. Il trasporto è avvenuto tramite eliambulanza per garantire la massima tempestività negli accertamenti clinici.

Nonostante la dinamica dell’incidente potesse far temere il peggio, le condizioni dell’uomo, secondo le prime informazioni trapelate, non sembrerebbero destare particolare preoccupazione per la sua incolumità.