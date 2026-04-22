Elezioni Laurito, Speranza: «riprendiamo il lavoro già iniziato da tempo»

Le elezioni amministrative sono alle porte e tra i Comuni nei quali verrà rinnovato il consiglio comunale rientra quello di Laurito. A scendere in campo nuovamente sarà l’ex Sindaco Vincenzo Speranza, che nello scorso mese di ottobre aveva rassegnato le dimissioni per partecipare alle elezioni regionali tenutesi nel mese di novembre 2025. Ora Speranza è pronto a ripartire e a riprendere il lavoro iniziato già da tempo.

Il bilancio del commissariamento

“Abbiamo la necessità di completare un lavoro che avevamo avviato e che si stava completando durante l’ultima legislatura che, come è noto, è stata interrotta per l’esigenza di candidarmi al Consiglio regionale” – ha affermato Speranza. Secondo l’ex primo cittadino, il periodo di transizione ha confermato la bontà della gestione precedente:

“Sei mesi di commissariamento hanno fatto bene, perché la presenza del commissario ha dimostrato quanto sani siano i conti tenuti nel bilancio del comune di Laurito, quanto trasparente e ispirata sia stata l’azione amministrativa. Il commissariamento è anche una forma di check-up della legittimità del lavoro svolto.”

Opere pubbliche e territorio: il volto nuovo di Laurito

Un lavoro che, secondo Speranza, è visibile a occhio nudo. Tra i risultati rivendicati spiccano:

Riqualificazione urbana: Recupero di oltre 20 alloggi e rinnovo cromatico delle facciate sul corso principale.

Recupero di oltre 20 alloggi e rinnovo cromatico delle facciate sul corso principale. Infrastrutture: Avvio al completamento della bretella di collegamento alla variante SS18 Massicelle – Laurito.

Avvio al completamento della alla variante SS18 Massicelle – Laurito. Servizi essenziali: Piano urbanistico pronto, interventi sulla rete fognaria e rifacimento del basolato.

La visione politica e la nuova lista

La sfida elettorale di Speranza non riguarda solo l’ordinaria amministrazione, ma punta a riportare i piccoli comuni al centro dell’agenda politica su temi critici come sanità, trasporti e viabilità.

“La nostra lista” – conclude Speranza – “mantiene elementi che l’hanno caratterizzata sino ad ora, con l’introduzione anche di giovani o giovanissimi e una forte presenza femminile, proprio per dare quel connotato di freschezza e di vivacità che un gruppo deve avere”.