Castel San Lorenzo celebra 50 anni di Pro Loco: presentato il programma 2026 e la novità “Pro Loco Kids”

Momenti di emozione, ricorso e celebrazione a Castel San Lorenzo, nella serata di lunedì 1 giugno: la nuova Pro Loco, insediatasi da poche settimane in seguito all’elezione del nuovo direttivo guidato dal presidente, Gianfranco Miano, ha promosso un evento dedicato alla lunga storia della Pro Loco di Castel San Lorenzo, omaggiando i soci e i presidenti che, nel corso del tempo, si sono succeduti e conferendo loro dei riconoscimenti. Una storia, quella della Pro Loco di Castel San Lorenzo, che ha avuto inizio circa cinquant’anni fa.

Il programma 2026 e la nascita della Pro Loco Kids

La serata ha rappresentato, inoltre, l’occasione giusta per presentare ai cittadini, che hanno gremito Piazza San Giovanni Paolo II, il calendario delle attività 2026 e gli obiettivi di lavoro del nuovo direttivo e per presentare la Pro Loco Kids, un’idea avuta dall’importante organismo associativo, per coinvolgere i bambini: con cadenza regolare, infatti, a Castel San Lorenzo sarà eletto il presidente della Pro Loco Kids, una costola della Pro Loco che vede protagonisti i bambini e il primo presidente eletto è il piccolo Vincenzo Peduto.

I protagonisti dell’evento “La nostra Pro Loco La nostra Storia”

“La nostra Pro Loco La nostra Storia” questo il nome dato all’iniziativa tenutasi lunedì, ha visto la partecipazione di tanti rappresentanti del mondo della politica, dell’associazionismo, delle Pro Loco e di tutta la cittadinanza, con tanti bambini attivi e pieni di idee da proporre.

Ai microfoni di InfoCilento il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, il presidente della Pro Loco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, il presidente regionale UNPLI Campania, Luigi Barbati, il sindaco di Ottati nonché consigliere provinciale con delega alle Aree Interne, Elio Guadagno e il piccolo presidente della Pro Loco Kids, Vincenzo Peduto.