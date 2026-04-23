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Caso Ruggi, diagnosi shock poi smentita a Milano: scoppia la polemica a Salerno

Errore diagnostico al Ruggi di Salerno? Un esame Pet-Tac prospetta un quadro grave, smentito poi da una struttura di Milano. La famiglia chiede trasparenza e interviene Mario Polichetti (Udc)

Comunicato Stampa
Tac

Dopo una diagnosi inizialmente definita grave all’ospedale di Salerno e poi rivalutata altrove, monta la protesta dei parenti di un paziente che chiedono trasparenza e verifiche immediate. Al centro della vicenda vi sarebbe un esame Pet-Tac eseguito presso il Ruggi di Salerno, in seguito al quale al paziente L.N. sarebbe stato prospettato un quadro clinico particolarmente serio. Successivi accertamenti specialistici svolti in una struttura di Milano avrebbero però ridimensionato e smentito la precedente valutazione diagnostica.

La protesta dei familiari e i dubbi sui macchinari

Secondo quanto riferito dai familiari, che annunciano iniziative formali nelle sedi competenti, resterebbero inoltre da chiarire le condizioni operative dell’apparecchiatura impiegata e le modalità con cui sarebbe stata formulata la prima interpretazione dell’esame. Circostanze che, se confermate dagli organismi preposti, renderebbero necessario un approfondimento tecnico e amministrativo.

L’intervento di Mario Polichetti (Udc): “Niente zone d’ombra”

Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc: “Quando una famiglia segnala presunte criticità così rilevanti, il primo dovere delle istituzioni è accertare i fatti con tempestività e rigore. In ambito sanitario non possono esistere zone d’ombra – ha detto -. Se una diagnosi di particolare gravità viene successivamente smentita da ulteriori verifiche specialistiche, è indispensabile comprendere cosa sia accaduto e se vi siano state anomalie nei processi di refertazione o nei controlli interni”.

Richiesta di trasparenza alla Direzione Sanitaria

Polichetti conclude chiedendo alla direzione sanitaria dell’ospedale salernitano di fare piena luce sull’accaduto, chiarendo ogni aspetto della vicenda e adottando, se necessario, tutte le misure utili a prevenire il ripetersi di episodi analoghi: “Esprimo vicinanza al paziente e ai suoi familiari, che avrebbero vissuto momenti di comprensibile angoscia. La sanità pubblica va difesa attraverso competenza, trasparenza e piena tutela dei cittadini”.

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