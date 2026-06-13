Cilento

Incidente a Policastro Bussentino: scontro tra auto e Vespa sulla SS18, un ferito in ospedale

Serio incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla SS18 a Policastro Bussentino. Impatto tra un SUV e una Vespa: un uomo trasferito al "San Luca".

Maria Emilia Cobucci

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio odierno, intorno alle ore 19:00, lungo la strada statale 18, nel pieno centro di Policastro Bussentino. A rimanere coinvolte nello scontro sono state un’automobile, modello Toyota Rav4, e una Vespa.

Centauro ferito e trasportato al “San Luca”

Ad avere la peggio è stato il centauro che al momento dell’impatto era in sella alla sua Vespa. Sul posto dunque si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, a bordo dell’ambulanza della “New Geo”, a seguito delle ferite riportate dall’uomo che è stato prontamente trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per i dovuti accertamenti del caso.

L’intervento dei Carabinieri e i rilievi sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente tempestivo è stato l’arrivo anche dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri agli ordini del Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. È stato compito dei militari effettuare i dovuti rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.

Traffico in tilt nel centro cittadino

Diversi disagi si sono verificati al traffico veicolare, essendo l’arteria molto trafficata nelle ore pomeridiane. La circolazione è rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.

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