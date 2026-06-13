Traffico ferroviario bloccato tra Capaccio e Agropoli: persone sui binari, circolazione tornata alla normalità

Una serata di disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria tra Capaccio e Agropoli. Secondo quanto riportato da Trenitalia, la circolazione dei treni è stata sospesa a causa della presenza di alcuni soggetti non autorizzati nei pressi della tratta.

Treni bloccati e forti ritardi: disagi a Battipaglia

L’interruzione è stata comunicata intorno alle 20:05, con pesanti conseguenze per numerosi treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che hanno accumulato ritardi anche significativi. Tanti i passeggeri rimasti bloccati per oltre un’ora nella stazione di Battipaglia in attesa del ripristino della regolare circolazione.

Il ritorno alla normalità

Dopo i rilievi e l’allontanamento delle persone non autorizzate dalla sede ferroviaria, la situazione è stata messa in sicurezza. Al momento la circolazione ferroviaria è progressivamente tornata alla normalità, sebbene restino da smaltire i ritardi accumulati nel corso della serata