Cilento

Traffico ferroviario bloccato tra Capaccio e Agropoli: persone sui binari, circolazione tornata alla normalità

Serata di forte disagio sulla tratta ferroviaria Capaccio-Agropoli. Persone non autorizzate sui binari causano lunghi ritardi.

Chiara Esposito

Una serata di disagi per i viaggiatori sulla linea ferroviaria tra Capaccio e Agropoli. Secondo quanto riportato da Trenitalia, la circolazione dei treni è stata sospesa a causa della presenza di alcuni soggetti non autorizzati nei pressi della tratta.

Treni bloccati e forti ritardi: disagi a Battipaglia

L’interruzione è stata comunicata intorno alle 20:05, con pesanti conseguenze per numerosi treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che hanno accumulato ritardi anche significativi. Tanti i passeggeri rimasti bloccati per oltre un’ora nella stazione di Battipaglia in attesa del ripristino della regolare circolazione.

Il ritorno alla normalità

Dopo i rilievi e l’allontanamento delle persone non autorizzate dalla sede ferroviaria, la situazione è stata messa in sicurezza. Al momento la circolazione ferroviaria è progressivamente tornata alla normalità, sebbene restino da smaltire i ritardi accumulati nel corso della serata

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.