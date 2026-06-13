Futsal: la Feldi esce dai play-off scudetto, Sporting sconfitto in gara 2

Venerdì amaro per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina, entrambe sconfitte nelle rispettive gare. Nei quarti di finale per lo scudetto la Feldi conclude la stagione con il secondo passo falso di fila contro Roma mentre lo Sporting dopo il successo interno di martedì cede in trasferta a Napoli.

Sconfitta la Feldi Eboli, niente semifinale scudetto

Termina 2-1 la gara del PalaMalfatti tra Roma e Feldi Eboli. Sono le ‘volpi’ ebolitane a passare in vantaggio a metà della prima frazione: Dalcin calcia lungo per Braga che di testa spizza quanto basta per mettere la palla in rete e portare avanti la formazione ospite. Nella ripresa però arriva la reazione capitolina che inserisce il quinto di movimento e trova, dopo un rapido scambio, Cutroneo libero sul secondo palo per il pari a 4′ dal termine. Un minuto dopo il sorpasso con Miquel che fa tutto da solo e con un diagonale preciso firma il definitivo sorpasso che condanna la Feldi Eboli alla sconfitta e spinge Roma in semifinale.

Sporting costretto a gara 3 con Napoli

Al PalaVesuvio passo falso anche dello Sporting Sala Consilina che cede per 3-2 al Futsal Napoli. I partenopei sbloccano la gara al 7′ con un tiro potente e preciso di Bolo. Ad inizio del secondo tempo, però, Arillo pareggia i conti sotto misura dopo la respinta corta del portiere locale. Passano sessanta secondi e i salesi ribaltano la gara con Mello che su azione da corner è il più lesto a pochi passi dalla porta per il 2-1 ospite. Al 5′, poi, Guillermao riporta nuovamente in equilibrio la gara finalizzando un’azione di contropiede del Napoli. Al 14′, invece, Napoli riporta nuovamente dalla sua il match con Grasso che conclude nel migliori dei modi una ripartenza partenopea per il 3-2 che porta la sfida a gara 3 che si giocherà domenica e deciderà la semifinalista.