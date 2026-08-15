Salernitana: passo falso interno in Coppa Italia contro la Scafatese

Derby campano di Coppa Italia di Serie C amaro per la Salernitana, nella serata di Ferragosto, che cede 1-2 alla Scafatese, in gara secca allo stadio Arechi. I granata di mister Serse Cosmi si presentano alla sfida con Galeotti tra i pali Heinz, Matino e Zoia nel pacchetto arretrato, Llano, Tascone, Gyabuaa e Villa in mediana con Achik, e Djibril in supporto a Lescano.

Salernitana-Scafatese: la gara

Primo guizzo granata al 6′ ma Achik viene chiuso dalla retroguardia avversaria mentre al 9′ è Djibril a chiamare in causa Becchi. portiere degli ospiti. Un minuto dopo Tascone va in rete ma viene ravvisata una posizione irregolare di fuorigioco che vanifica la marcatura. Poco dopo da un calcio piazzato Achik chiama ancora in causa Becchi che manda in angolo, sul quale poi Matino mette alto sopra la traversa. Al 18′ però è la Scafatese a passare con Palmieri che deposita in porta dopo la respinta di Galeotti sul tiro di Dambros. Dopo la rete avversaria la Salernitana sembra spegnersi tanto che al 27′ arriva anche il raddoppio della Scafatese da un cross dalla destra di Palmieri che trova al posto giusto Dambros per il 2-0. La reazione granata è sterile e Villa e Tascone, tra il 39′ e il 43′, non trovano attento Becchi mentre sul fronte opposto Dambros e Volpicelli nel finale impegnano la retroguardia locale non andando lontani dal tris.

Nelle ripresa Cosmi lascia negli spogliatoi Villa e mette in campo Anastasio ma il copione non cambia. Al 9′ tra i granata esce Djibril che lascia spazio a Boncori mentre al 12′ Achik chiama Becchi all’intervento su piazzato. Girandola di cambi anche tra gli ospiti che con il passare dei minuti vedono in campo i vari Convitto, Ortisi, Molinaro e De Chiara rilevare Esposito, Palmieri, Dambros e Volpicelli ma le occasioni degne di nota latitano. Al 27′ però la gara si riapre: Achik trova il momentaneo 1-2 con tiro che nonostante la posizione defilata beffa Becchi. La Salernitana ci crede e poco dopo la mezzora Boncori chiama in causa l’attento Becchi mentre sul fronte opposto Suhs non inquadra lo specchio granata. Al 36′ un cambio per parte: Zoia entra per Cardoni in casa Salernitana subito dopo all’avvicendamento tra Novella per Guerra per la Scafatese: le due squadre restano però in 10 visti i rossi inflitti a Tascone e Manzi per scintille in campo, al 39′. La sfida arriva cosi nei minuti di recupero quando Achik colpisce un palo interno a Becchi battuto. Negli istanti finali Di Vico rileva Heinz ma finisce 1-2 per la Scafatese.