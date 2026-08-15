Salerno: un nuovo parcheggio tra via Clemente Mauro e via Lungomare Trieste, al via l’iter

La Giunta comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo De Luca, ha approvato un atto di indirizzo strategico finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pubblico. L’area individuata per l’intervento è quella compresa tra via Clemente Mauro e via Lungomare Trieste.

Questo intervento punta a rispondere alle esigenze di una delle zone nevralgiche della mobilità cittadina, offrendo soluzioni concrete per residenti, pendolari e flussi turistici in arrivo nel capoluogo campano.

L’importanza strategica dell’area e il settore dell’autonoleggio

L’area interessata dal progetto rappresenta uno dei principali punti di accesso alla città, in virtù della vicinanza strategica con la stazione ferroviaria centrale.

In questa stessa zona sono attive numerose attività economiche specializzate nel settore del noleggio di autoveicoli, motocicli e altri mezzi di trasporto. Tali attività costituiscono un servizio essenziale a supporto dell’utenza ferroviaria e dei turisti, contribuendo in modo significativo allo sviluppo economico locale e all’attrattività del territorio.

Mobilità, sicurezza e viabilità: gli obiettivi del progetto

Come evidenziato nella delibera di Giunta, la carenza di stalli dedicati genera criticità quotidiane, tra cui l’occupazione impropria degli spazi di sosta pubblica e ricorrenti fenomeni di congestione della viabilità locale, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza della circolazione.

La creazione di un’area destinata alla sosta organizzata dei veicoli delle imprese di autonoleggio permetterà di:

Potenziare l’efficienza dei servizi di mobilità integrati con la stazione ferroviaria.

Razionalizzare la presenza dei mezzi sul territorio urbano.

Migliorare l’ordine urbano e la funzionalità della circolazione stradale.