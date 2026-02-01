Novi Velia: un nuovo parcheggio pubblico in Via San Pietro, approvato il progetto

La Giunta Comunale di Novi Velia, guidata dal sindaco Adriano De Vita, punta al miglioramento della mobilità urbana e alla rigenerazione del territorio. L’esecutivo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “realizzazione parcheggio pubblico in Via San Pietro e urbanizzazione area in Località San Paolo” per l’importo complessivo di € 244.482,54 di cui € 129.468,01 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 14.218,39.

Il progetto

Nella programmazione comunale sono presenti interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, (parcheggio, area a verde ecc..) individuando quale area d’intervento Via San Pietro e Località San Paolo.

Per dare corso alle esigenze del territorio comunale relative al miglioramento delle infrastrutture e urbanizzare aree antropologicamente sviluppate l’Ente ha ritenuto necessario prevedere in Località San Pietro un’area da destinare a parcheggio pubblico necessario ad evitare il restringimento della carreggiata esistente, ed alla Località San Paolo l’urbanizzazione di un’area adiacente ai fabbricati sviluppatesi negli anni. L’intervento verrà inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 e iscritto nell’elenco annuale 2026.