Servizio estivo della Polizia Municipale a Salerno: maximulta per fuochi e sanzioni a parcheggiatori abusivi

La Polizia Municipale di Salerno prosegue senza sosta le attività di vigilanza e controllo del territorio per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità durante il periodo delle vacanze estive. Nel corso dei servizi serali svolti nella giornata di ieri, gli agenti del Nucleo Operativo Speciale (NOS) sono intervenuti con determinazione nella zona orientale della città per sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza pubblica e decoro urbano.

Intervento del NOS nella zona orientale per i fuochi pirotecnici

Il presidio del territorio condotto dagli agenti ha portato all’individuazione di un’infrazione commessa all’interno di uno stabilimento balneare del litorale orientale di Salerno. Nello specifico, il personale del NOS ha elevato una sanzione amministrativa di 1.000 euro nei confronti di un soggetto sorpreso nell’atto di accendere fuochi d’artificio all’interno di un lido. L’operazione è scattata per la palese inosservanza della specifica ordinanza dirigenziale che vieta categoricamente tali attività senza le previste autorizzazioni, a tutela dell’incolumità pubblica e della tranquillità dei residenti.

Controlli contro il parcheggio abusivo tra il Polo Nautico e piazza Mazzini

Paralellamente ai controlli sul litorale, le pattuglie sono state impegnate sul fronte del contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Gli interventi si sono concentrati in due aree particolarmente frequentate durante le ore serali: la zona adiacente al Polo Nautico e piazza Mazzini. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno sanzionato tre parcheggiatori abusivi, ai quali si aggiunge un ulteriore provvedimento contestato a un soggetto per reiterazione dell’illecito, a dimostrazione della continuità dei controlli nelle aree più critiche della viabilità cittadina.

Verifiche sulla conduzione degli animali in piazza Principe Amedeo

L’attività di pattugliamento ha riguardato anche il rispetto delle norme sul decoro e la sicurezza negli spazi pubblici frequentati dalle famiglie. In piazza Principe Amedeo, le forze dell’ordine sono intervenute nei confronti di due cittadini intenti a condurre a passeggio cani appartenenti a razze potenzialmente pericolose senza l’ausilio del guinzaglio. A carico dei proprietari sono scattate le relative sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana per la tutela dei passanti e la gestione responsabile degli animali.