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Sala Consilina, guasto al pozzo a Ferragosto: l’intervento di Consac

Sostituita all'alba la pompa del pozzo Marsicanella a Sala Consilina. L'intervento di Consac evita l'interruzione idrica nel giorno di Ferragosto.

Di: Erminio Cioffi
Bozza automatica

Ferragosto al lavoro per gli operai di Consac, impegnati fin dalle prime ore di questa mattina per garantire la continuità dell’erogazione idrica nel territorio di Sala Consilina.

L’intervento d’urgenza al pozzo Marsicanella

Dalle 6.00, il personale è al lavoro presso il pozzo Marsicanella per la sostituzione della pompa, un intervento necessario per scongiurare il rischio di un’interruzione della fornitura proprio nella giornata di Ferragosto.

Un’attività svolta mentre la maggior parte delle persone si prepara a trascorrere la giornata di festa, ma che evidenzia l’importanza del lavoro di tecnici e operai impegnati quotidianamente nella gestione di un servizio essenziale.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale

A ringraziare Consac sono il sindaco e l’amministrazione comunale di Sala Consilina, che hanno espresso la propria gratitudine a tutto il personale impegnato nell’intervento e, in particolare, al presidente Consac Gennaro Maione, al direttore generale Tommaso Cetrangolo e al responsabile per il Vallo di Diano Giulio Cimino.

“Il personale di Consac è al lavoro anche oggi per garantire la continuità dell’erogazione della risorsa idrica nel territorio del Comune di Sala Consilina”, sottolinea l’amministrazione comunale.

Un intervento che ha richiesto la presenza degli operatori anche nel giorno di Ferragosto e che punta a evitare disagi alla popolazione, assicurando la regolare disponibilità di una risorsa fondamentale.

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