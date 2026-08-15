Ferragosto in Cilento, spiagge invase dai rifiuti dopo i falò della notte

L’alba del quindici agosto ha restituito una cartolina amara lungo diversi tratti della costa del Cilento. La consuetudine di trascorrere la vigilia di Ferragosto in riva al mare, tra musica e focolai improvvisati, si è trasformata ancora una volta in una criticità ambientale per il territorio. A farne le spese sono stati i primi bagnanti giunti sull’arenile al mattino, costretti a confrontarsi con ingenti quantità di scarti lasciati sulla sabbia e segni evidenti di bruciature.

L’impatto dei festeggiamenti sui litorali

I controlli e i divieti disposti dalle amministrazioni locali tramite apposite ordinanze non sono bastati a frenare le presenze notturne, composte in larga parte da comitive giovanili. Lungo le sponde marine si sono registrati molteplici episodi di inciviltà: sacchetti, imballaggi di plastica, bottiglie di vetro e residui di legno combusto hanno deturpato l’ambiente naturale di un’area a forte vocazione turistica e protetta.

Le operazioni di bonifica e il contributo dei cittadini

Per garantire la fruibilità delle aree e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ordinarie, la macchina dei soccorsi ambientali si è attivata fin dalle prime luci del giorno. Gli operatori addetti alla nettezza urbana dei comuni costieri sono intervenuti con mezzi meccanici e pulizie manuali. Accanto al personale incaricato, diversi residenti e turisti hanno scelto di collaborare spontaneamente alle operazioni di rimozione delle immondizie per restituire decoro ai litorali.

Le parole del sindaco di Camerota

“Un comportamento che condanniamo con fermezza. Il nostro territorio è patrimonio di tutti e non può essere trattato in questo modo. Divertirsi è legittimo, lasciare dietro di sé rifiuti e degrado non lo è. Il rispetto dell’ambiente e dei luoghi che ci ospitano deve essere una responsabilità condivisa, soprattutto in giornate nelle quali le nostre spiagge accolgono migliaia di persone”, ha detto il sindaco di Camerota Mario Scarpitta.