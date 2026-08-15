La mappa del turismo di Ferragosto: San Teodoro e la Puglia in vetta, assente il Cilento

Con l’arrivo di Ferragosto la scelta della destinazione per le vacanze estive torna al centro del dibattito delle famiglie italiane. L’ultimo report elaborato da Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, delinea la classifica delle trenta destinazioni più ricercate per il 15 agosto. Capire dove si concentrano i flussi e quali sono i costi medi consente di interpretare non solo le tendenze nazionali, ma anche le dinamiche locali che interessano da vicino le località balneari della provincia di Salerno, tra opportunità e punti critici.

Podio e prezzi con San Teodoro in testa

Il primato per il periodo di Ferragosto va a San Teodoro, in Sardegna, che conquista il primo posto con un prezzo medio di 318 euro a notte, registrando un incremento rispetto ai 275 euro dell’anno precedente e scalzando dalla vetta la siciliana San Vito Lo Capo.

Sul secondo e terzo gradino del podio si piazza la Puglia: Gallipoli balza in seconda posizione con una tariffa media di 241 euro a notte, seguita da Porto Cesareo con 245 euro. San Vito Lo Capo scivola al quarto posto con 229 euro a notte (in aumento del 10%), mentre la top 5 si chiude con il balzo di Palermo, che raggiunge la quinta piazza con una media di 143 euro.

Geografia delle preferenze con il ritorno della Spagna

La Sicilia si conferma la regione più rappresentata nella graduatoria complessiva con 7 località, tra cui Siracusa, Catania e Giardini-Naxos. La Puglia segue a quota 6 centri turistici (compresi Vieste e Ostuni), mentre la Sardegna piazza 5 mete nella top 30. Completano il quadro la Toscana con 3 destinazioni, il Lazio e l’Emilia-Romagna con 2, oltre a Calabria e Friuli-Venezia Giulia con una sola località a testa.

Dopo un’annata caratterizzata da un monopolio assoluto di mete interne, si registra il ritorno della Spagna tra le preferenze degli italiani con tre note località:

Formentera : risulta la destinazione in assoluto più cara dell’intera rilevazione, con 448 euro a notte.

: risulta la destinazione in assoluto più cara dell’intera rilevazione, con 448 euro a notte. Palma di Maiorca : si attesta su una media di 386 euro a notte.

: si attesta su una media di 386 euro a notte. Barcellona: registra un costo medio di 330 euro a notte.

Tra le opzioni più accessibili figurano invece Catania (118 euro a notte), Palermo (143 euro), Bari (167 euro) e Siracusa (174 euro).

Perché il Cilento e il litorale salernitano non compaiono in classifica

Un dato rilevante che emerge dall’analisi riguarda l’assenza delle località della provincia di Salerno e, con essa, della fascia costiera cilentana dalla top 30 delle ricerche online. Questa situazione risponde a precise ragioni strutturali legate alle modalità di rilevazione dei portali di prenotazione.

I dati degli aggregatori misurano infatti le ricerche attive e le disponibilità residue nei giorni immediatamente precedenti la festività. L’offerta turistica del Cilento si caratterizza per una presenza capillare di villaggi turistici, campeggi, hotel e strutture a conduzione familiare. Una fetta consistente di questo comparto non transita sui meta-motori di affitto breve, rendendo il territorio meno visibile nelle metriche di tali piattaforme.

Inoltre, il modello ricettivo cilentano si basa storicamente su un’elevata quota di turisti abituali e su prenotazioni effettuate con largo anticipo. Il raggiungimento del tutto esaurito già all’inizio della stagione riduce il volume delle interrogazioni last-minute, che premiano invece le mete con maggiore disponibilità rimasta. Un ulteriore elemento è la frammentazione del litorale: la divisione dei flussi su decine di singoli comuni (da Agropoli e Castellabate fino a Centola-Palinuro, Marina di Camerota e Sapri) disperde i volumi di ricerca.

Accanto ai fattori tecnici e statistici, sul territorio salernitano incide tuttavia anche la percezione dell’utenza: diversi visitatori continuano a segnalare criticità legate all’aumento dei listini prezzi e a servizi d’accoglienza talvolta non adeguati rispetto ai costi richiesti.