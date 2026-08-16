Cronaca

Furto al supermercato Decò di Battipaglia: lo sfogo del proprietario

Grave furto nella notte al Decò di Battipaglia. Lo sfogo sui social di Marco De Filippo: "Siamo stanchi, ma l'attività resta aperta".

Di: Antonio Elia
Furto al supermercato Decò di Battipaglia: lo sfogo e la riapertura

Un grave furto ha colpito nella notte il punto vendita dei Supermercati Decò di Battipaglia. A rendere noto l’accaduto è stato Marco De Filippo attraverso un messaggio diffuso sui social network, pubblicato sia sul proprio profilo personale sia all’interno del gruppo “Sei di Battipaglia il Verissimo”. Attraverso la nota, la gestione ha voluto rassicurare i clienti sulla continuità del servizio e sulla regolare apertura dell’attività.

La reazione dei gestori: amarezza e determinazione

Nel messaggio condiviso online emerge tutta l’amarezza per l’ennesimo episodio criminale subito, unitamente alla fermezza nel voler prosegure il proprio lavoro quotidiano. “Avvisiamo tutti i nostri clienti che, dopo il gravissimo furto subito stanotte, siamo regolarmente aperti”, si legge nella nota. Una presa di posizione netta a cui si aggiunge un chiaro segnale di resilienza: “Ormai siamo stanchi di subire queste cose, ma noi non molleremo”.

Allarme sicurezza per le attività commerciali

La comunicazione, volta principalmente a rassicurare la clientela abituale sulle normali operazioni del punto vendita, pone nuovamente al centro del dibattito locale il tema della sicurezza. La vicenda riaccende infatti l’attenzione sulla frequenza dei furti ai danni degli esercizi commerciali del territorio, una piaga che continua a generare profonda preoccupazione tra gli operatori economici e i cittadini.

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