Assalto bancomat a Oliveto Citra: bottino di 60mila Euro

La notte scorsa, la filiale della Banca Gruppo Medicocredito Centrale di Oliveto Citra è stata teatro di un audace assalto. Quattro ladri, con il volto coperto, hanno utilizzato tre ordigni esplosivi per sventrare lo sportello bancomat dell’istituto di credito. L’azione fulminea ha permesso ai banditi di impossessarsi della cassaforte contenente circa 60mila euro. Subito dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce.

Il colpo

Le tre forti deflagrazioni, avvenute intorno alle ore 4 del mattino, hanno bruscamente interrotto il sonno dei residenti che abitano nelle vicinanze della banca. Immediatamente è scattato l’allarme e le forze dell’ordine sono state avvertite. Le pattuglie dei Carabinieri della stazione di Oliveto Citra e della compagnia di Eboli sono giunte sul posto in tempi brevi e hanno avviato le indagini per ricostruire dettagliatamente le fasi del raid e tentare di identificare i responsabili del furto.

Sul luogo dell’esplosione anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali della banca, i quali hanno subito danni a causa delle deflagrazioni. Gli investigatori sono al lavoro per verificare se le telecamere di sorveglianza posizionate all’esterno dell’istituto di credito abbiano registrato immagini utili all’identificazione dei malviventi durante le fasi dell’esplosione del bancomat e della successiva fuga.

Il precedente

Contemporaneamente, nella stessa notte, si è verificato un tentativo di furto ai danni di un bancomat a Polla. L’episodio ha avuto luogo nei pressi dello sportello Atm della Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, situato in via Annia. Tuttavia, in questo caso, il sistema di controllo e di vigilanza ha funzionato, costringendo i malintenzionati a desistere dal loro intento e a fuggire via dopo pochi istanti.