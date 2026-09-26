Cronaca

Tragedia sull’A2 a Battipaglia: muore a 31 anni l’imprenditore Gerardo Marcantuno. Lutto ad Eboli

Dolore a Eboli per la tragica scomparsa di Gerardo Marcantuno, imprenditore di 31 anni morto in un incidente in moto sull'A2 all'altezza di Battipaglia

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Tragedia sull’A2 a Battipaglia: muore a 31 anni l’imprenditore Gerardo Marcantuno. Lutto ad Eboli

La comunità di Eboli è profondamente scossa per la prematura scomparsa di Gerardo Marcantuno, un trentunenne residente nella zona di Casarsa, deceduto nel primo pomeriggio a seguito di un gravissimo incidente stradale. Il sinistro si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Battipaglia. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, è avvenuto l’impatto fatale che non gli ha lasciato scampo.

Il ricordo del giovane imprenditore ebolitano

La notizia del decesso si è diffusa rapidamente in città e alla fiera Exposele. Gerardo era un volto noto e stimato nel territorio, un imprenditore attivo nel settore degli infissi e recentemente impegnato anche nel comparto delle ristrutturazioni edili. Chi lo conosceva lo descrive unanime come un ragazzo laborioso, solare e dedito al lavoro, la cui perdita improvvisa lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici e conoscenti.

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La tragica coincidenza del precedente sinistro

Un destino particolarmente crudele rende la vicenda ancora più dolorosa per i familiari e la cerchia di amicizie. Appenas una decina di giorni fa, infatti, il trentunenne era già rimasto coinvolto in un altro spaventoso incidente stradale a Salerno, a bordo della sua Porsche, dal quale era miracolosamente uscito illeso. Nelle ore successive alla tragedia odierna, decine di messaggi di cordoglio e incredulità da parte di coetanei e cittadini hanno invaso i social network, stringendosi attorno al dolore della famiglia Marcantuno.

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