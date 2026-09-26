Eboli, lite per una villa sfocia in faida familiare: aggressioni, bastonate e immagini intime create con l’IA

Una banale lite estiva si è trasformata in una vera e propria faida tra due famiglie ad Eboli, scatenando un clima di terrore e una spirale di violenza incontrollata che vede coinvolti sia adulti che minorenni. La miccia che ha fatto esplodere la tensione, in appena un mese, sarebbe stata la mancata disponibilità di una villa con piscina per una festa di Ferragosto. Da quel momento, il contrasto si è inasprito rapidamente, sfociando in aggressioni fisiche con armi bianche, bastoni di plastica e persino cric per auto utilizzati durante scontri in piena strada.

Le minacce e l’uso dell’intelligenza artificiale contro una 16enne

L’aspetto più inquietante della vicenda riguarda la gogna mediatica subita dalla figlia sedicenne di uno dei nuclei familiari coinvolti. Secondo quanto denunciato dalla madre agli inquirenti, alcune foto in costume pubblicate dalla giovane su Instagram sarebbero state modificate mediante strumenti di intelligenza artificiale per generare immagini di nudo false. I contenuti manipolati sono stati poi diffusi tra conoscenti e chat di gruppo, gettando la ragazza in un incubo che l’ha costretta a non uscire più di casa.

L’intervento dei Carabinieri e le denunce incrociate

Nonostante diversi tentativi di chiarimento, gli animi restano infuocati. La faida vede contrapposti anche i genitori delle rispettive famiglie, con quattro adulti attualmente coinvolti in denunce, querele incrociate e continue provocazioni. Dopo le ultime aggressioni ai danni di padre e figlio, colpi di bastone e violenze fisiche, i Carabinieri della compagnia locale hanno avviato le indagini, raccolto le denunce e ricostruito la dinamica degli eventi. Il caso è ora al vaglio delle autorità giudiziarie e dei legali delle parti coinvolte.