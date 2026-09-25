Ambiente Sostenibile 2026: al via il Servizio Civile presso le Riserve Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano

Ha preso il via questa mattina il Servizio Civile “Ambiente Sostenibile 2026”, progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Onlus “Il Sentiero” e destinato alle attività operative all’interno delle Riserve Naturali Regionali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano.

L’accoglienza dei volontari e i saluti istituzionali

Ad accogliere i nuovi volontari sono stati il Presidente dell’Ente, Antonio Cuomo, e il vicepresidente Luca D’Ambrosio, che hanno portato ai ragazzi i saluti dell’intera Giunta.

Nel corso dell’incontro, i vertici dell’Ente hanno espresso un sentito ringraziamento anche ai volontari dell’edizione precedente, richiamando il valore concreto del lavoro svolto nell’ultimo anno per la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale locale.

Formazione, tutela della biodiversità e cittadinanza attiva

Il progetto “Ambiente Sostenibile 2026” si propone come un percorso d’eccellenza per la crescita personale e professionale dei giovani coinvolti. I ragazzi saranno impegnati in prima linea nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione naturalistica e nella sensibilizzazione della comunità locale sui temi della sostenibilità e della biodiversità.

«L’augurio ai ragazzi del Servizio Civile è che questa esperienza possa rivelarsi non solo un percorso formativo, ma un vero momento di crescita personale», ha dichiarato il presidente Antonio Cuomo. «Insieme lavoreremo per preservare il nostro patrimonio naturale e per promuovere tra i cittadini una maggiore consapevolezza sull’importanza della biodiversità».

A fare eco alle parole del presidente è stato il vicepresidente Luca D’Ambrosio: «Con l’avvio di “Ambiente Sostenibile 2026” prosegue l’impegno dell’Ente nel promuovere la partecipazione dei giovani. Vogliamo rendere le Riserve un punto di riferimento per la formazione, l’impegno ecologico e la cittadinanza attiva sul territorio».