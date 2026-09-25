Attualità

Ospedale di Battipaglia, Fico: «sarà più sicuro e abbiamo le date della riapertura»

Riaprono i reparti dell'Ospedale di Battipaglia in totale sicurezza. Il punto sui lavori con le parole della sindaca Francese e del governatore Fico

Di:
Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Ospedale di Battipaglia, Fico: «sarà più sicuro e abbiamo le date della riapertura»

Il Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia si avvia verso una graduale ripresa delle attività di ricovero e degenza. Dopo l’evacuazione a scopo cautelativo scattata ai primi di agosto per criticità strutturali, gli interventi di ripristino ed efficientamento dell’edificio procedono senza sosta per consentire il ritorno alla piena operatività. L’obiettivo delle istituzioni locali e regionali è ripristinare le prime degenze entro la prima decade di ottobre, pur prevedendo il completamento di alcune opere di rifinitura entro il mese di novembre.

Il cronoprogramma e la conferma delle istituzioni

A confermare la tabella di marcia è stata la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, che ha rassicurato la cittadinanza sul costante prosieguo dei cantieri. Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, intercettato dai microfoni di InfoCilento durante una visita istituzionale nel comune di Postiglione, negli Alburni.

Leggi anche:

Ospedale Battipaglia, Medicina nucleare: esposto Nursind ad Anac e Corte dei Conti
Expo Sele ad Eboli: al via la seconda edizione tra eccellenza agroalimentare e lavoro
Linea Battipaglia-Sapri: circolazione ferroviaria regolare dopo guasto tecnico

Il Governatore ha ribadito l’impegno della Regione per restituire al territorio una struttura pienamente agibile, delineando una ripartenza scaglionata: c’è già una data definita per una prima riapertura parziale, a cui seguirà una seconda fase per la riattivazione di tutti i restanti reparti.

Servizi ambulatoriali ed emergenza: cosa resta attivo

Nonostante la chiusura temporanea dei reparti di degenza, il presidio di Battipaglia non ha mai interrotto l’erogazione delle prestazioni essenziali per l’utenza e la rete di emergenza della Piana del Sele. Presso la struttura restano pienamente operativi:

  • Il Pronto Soccorso per la gestione delle emergenze;
  • Gli ambulatori specialistici per le visite programmate;
  • I locali dedicati agli esami strumentali e di diagnostica;
  • La sala gessi.

L’accelerazione dei lavori permetterà di coniugare la tutela della salute pubblica con la massima sicurezza statica dell’edificio, garantendo a pazienti e personale sanitario un rientro in ambienti completamente rinnovati e verificati.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.