Expo Sele ad Eboli: al via la seconda edizione tra eccellenza agroalimentare e lavoro

Eboli si conferma capitale dell’eccellenza agroalimentare con il taglio del nastro della seconda edizione di Expo Sele. La kermesse quest’anno punta a stupire visitatori, operatori del settore e appassionati, trasformando la qualità dei prodotti in un’esperienza immersiva. Il merito è della presenza di ben 92 aziende partecipanti, un parterre ricco e variegato che vede non solo il meglio della produzione locale e regionale, ma anche importanti realtà provenienti da fuori regione, pronte a portare le proprie eccellenze e a creare sinergie commerciali di alto profilo.

Politiche attive e occupazione: la novità dell’edizione

La grande novità di questa edizione risiede nella forte attenzione dedicata alle politiche attive del lavoro e all’inserimento occupazionale. Expo Sele si propone come un ponte strategico tra la formazione, le imprese e chi cerca un’opportunità professionale nel comparto agroalimentare, grazie a spazi di confronto e tavoli tematici dedicati ai giovani e alle nuove professioni della filiera.

Il racconto degli espositori: passione, innovazione e nuovi mercati

Raccogliendo direttamente la voce dei protagonisti tra gli stand, l’entusiasmo degli espositori definisce la fiera non come una semplice vetrina commerciale, ma come un luogo in cui raccontare il sacrificio, la passione e l’innovazione che si celano dietro ogni singolo prodotto. Gli imprenditori presenti lodano l’occasione per aprirsi a nuovi mercati e apprezzano particolarmente l’attenzione riservata ai giovani e al lavoro, considerandola un segnale di grande concretezza per il futuro del settore.

Il programma: degustazioni, show cooking e convegni

L’evento proseguirà nei prossimi giorni con un ricco calendario di appuntamenti. In programma degustazioni guidate, show cooking e convegni tematici che confermano l’appuntamento come un pilastro imperdibile nel panorama agroalimentare del Mezzogiorno.