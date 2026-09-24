Eboli, padre e figlio aggrediti due volte in poche settimane

Sarebbero due le aggressioni subite, nell’arco di poche settimane, da un padre e da suo figlio a Eboli. Il primo episodio risalirebbe allo scorso agosto, quando il giovane sarebbe stato accoltellato al termine di una lite scoppiata in via Gonzaga, riportando ferite durante la colluttazione.

Il secondo episodio: l’aggressione al padre

Pochi giorni fa sarebbe toccato al padre. L’uomo, mentre stava per entrare nel portone di casa, sarebbe stato aggredito con il piede di un tavolo di plastica. Il colpo, diretto alla testa, sarebbe stato parato con un braccio. Accompagnato in ospedale, gli sarebbero state riscontrate ferite giudicate guaribili in sette giorni.

La denuncia ai carabinieri

Dopo le cure ricevute, l’uomo si sarebbe recato in caserma per denunciare l’accaduto ai carabinieri. Secondo il suo racconto, da circa due mesi lui e il figlio sarebbero vittime di pedinamenti, insulti e aggressioni. Il padre avrebbe riferito alle forze dell’ordine di aver già segnalato in passato la situazione, sostenendo che episodi simili continuerebbero a ripetersi.

L’origine della vicenda: una relazione sentimentale finita

All’origine dei fatti ci sarebbe, secondo quanto raccontato dall’uomo, la fine della relazione sentimentale tra il figlio e una ragazza del posto. I familiari della giovane, a suo dire, non avrebbero accettato la rottura, e da quel momento sarebbero iniziati i contrasti sfociati nelle presunte aggressioni.

Indagini in corso

Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire la dinamica degli episodi e a verificare le responsabilità individuali.