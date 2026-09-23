Cronaca

Incidente mortale a Eboli: perizie e verifiche tecniche sul mezzo di Gerardo D’Alessandro

Nuove perizie tecniche della Procura di Salerno per ricostruire la dinamica dell'incidente a Eboli in cui ha perso la vita il 31enne Gerardo D’Alessandro

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Incidente mortale a Eboli: perizie e verifiche tecniche sul mezzo di Gerardo D’Alessandro

Disposti nuovi accertamenti tecnici sul veicolo coinvolto nell’incidente stradale costato la vita a Gerardo D’Alessandro, il 31enne di Battipaglia deceduto l’11 maggio scorso a Eboli, nella zona di San Donato. La Procura della Repubblica di Salerno ha affidato una serie di verifiche a un team di consulenti tecnici specializzati, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

I periti incaricati dalla Procura di Salerno

Tra gli esperti incaricati figurano l’ingegnere meccanico Gerardo Mirabelli, consulente tecnico della Procura, e il professor ingegnere Enrico Armentana, ordinario di Progettazione meccanica e costruzione di macchine presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

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I periti avranno il compito di esaminare nel dettaglio il mezzo coinvolto, analizzando le condizioni delle parti meccaniche sottoposte a sequestro, la dinamica dell’impatto e i rilievi fotografici e planimetrici eseguiti dalla polizia giudiziaria.

Verifiche su motocicletta, caschi e luogo del sinistro

Particolare attenzione sarà dedicata all’eventuale ruolo che violazioni delle norme comportamentali o tecniche — oppure condotte riconducibili a imprudenza, negligenza o imperizia — possano aver avuto nell’accaduto.

Gli accertamenti riguarderanno specificamente la motocicletta e i caschi affidati ai consulenti, oltre alla verifica dello stato di manutenzione dei componenti e all’individuazione di anomalie che possano aver influito sul tragico evento. La Procura ha inoltre disposto sopralluoghi diretti sul luogo del sinistro e analisi dettagliate sui reperti sequestrati.

Le operazioni sono iniziate il 9 settembre e proseguiranno secondo il calendario stabilito dagli investigatori. Gli esiti definitivi degli accertamenti saranno acquisiti ed integrati nel fascicolo dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Salerno.

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