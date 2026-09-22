Cronaca

Tragedia sfiorata lungo la strada: anziana investita e ferita gravemente ad Eboli

Anziana investita lungo la statale nei pressi di un distributore. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. Dettagli in aggiornamento.

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Donna Investita ad Eboli

Una donna anziana è stata investita questa mattina lungo la strada nazionale ad Eboli, nei pressi di un distributore di carburante, mentre si trovava a piedi. Nell’impatto violento la donna avrebbe riportato diversi traumi di varia entità, richiedendo l’intervento tempestivo dei sanitari per le prime cure mediche sul posto.

Intervento delle forze dell’ordine sul luogo del sinistro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente un’ambulanza, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Gli operatori sanitari hanno prestato i primi soccorsi alla ferita per valutarne le condizioni cliniche, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi del caso per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e regolare la circolazione stradale nella zona interessata.

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Ulteriori dettagli e verifiche in corso

Secondo le prime informazioni raccolte da chi indaga, la persona coinvolta nell’investimento sarebbe la madre di un operatore della polizia municipale in servizio in un comune limitrofo. Restano ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e l’entità definitiva delle lesioni riportate dalla donna, attualmente affidata alle cure mediche.

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