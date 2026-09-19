Roccadaspide piange Maurizio De Rosa: il 51enne morto nell’incidente a Serre

Un colpo di sonno, un malore improvviso, la perdita del controllo del mezzo, sono queste le ipotesi al vaglio degli inquirenti sulle possibili cause che hanno portato all’incidente dall’esito tragico avvenuto oggi pomeriggio a Serre, all’uscita di Campagna. A perdere la vita Maurizio De Rosa.

La vittima: Maurizio De Rosa, 51enne di Roccadaspide

Maurizio, 51enne di Roccadaspide, risiedeva in località Tempalta e lavorava per una ditta di costruzioni della stessa zona da tanto tempo. Dolore e sconcerto nella comunità della Valle del Calore quando la notizia della tragedia si è diffusa.

A nulla sono serviti i tentativi di soccorso messi a punto dal personale delle ambulanze del VOPI giunte sul posto dove sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. L’uomo è morto sul colpo.

Gli interventi sul posto

Sul posto anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Serre, M.llo Capo Francesco Candido. Il sinistro è avvenuto, di preciso, in località Pagliarone. Maurizio lascia la moglie e due figli giovanissimi.

Le condizioni dei feriti

Ricoverati gli altri due lavoratori a bordo del camion, tra questi anche il conducente. A causa dell’impatto hanno riportato serie ferite e contusioni. La salma di Maurizio è stata trasportata presso l’ospedale di Eboli a disposizione dell’autorità giudiziaria.