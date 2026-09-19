Tragedia a Serre: furgone si ribalta, muore il conducente di Roccadaspide

Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 19, nel comune di Serre, a pochi chilometri dall’uscita di Campagna. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato sulla carreggiata. L’impatto si è rivelato fatale per il conducente del veicolo, un uomo originario di Roccadaspide, deceduto sul colpo.

Il bilancio dei soccorsi: due feriti gravi

A bordo del furgone viaggiavano anche altri due operai, sopravvissuti allo scontro ma che hanno riportato gravi ferite. Subito dopo l’allarme, sul posto sono tempestivamente giunte le ambulanze della Pubblica Assistenza Vopi insieme all’automedica del 118 per prestare le prime cure e trasportare i feriti in ospedale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale e i mezzi coinvolti, e le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.