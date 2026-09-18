Tragedia ad Albanella: cade dal tetto del capannone, muore 40enne

Non c’è stato nulla da fare per il 40enne caduto questa mattina dal capannone di un’azienda zootecnica sita nella frazione di Matinella e in cui lavorava come operaio.

Dinamica dell’incidente e i primi soccorsi

L’uomo, di origini indiane, sarebbe caduto in maniera accidentale mentre effettuava lavori di manutenzione. Fatale l’impatto con il suolo. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 e i sanitari hanno provato a rianimarlo senza esito. A raggiungere il luogo dell’incidente per avviare tutti i rilevi del caso anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli.

L’intervento della Magistratura e le indagini

Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto il sequestro della salma, trasportata presso l’ospedale di Eboli. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia per chiarire con esattezza le cause del decesso e le dinamiche dell’incidente.

Interdetta e sottoposta a sequestro, al momento, anche l’area dell’azienda in cui la tragedia si è verificata.