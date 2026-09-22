Cronaca

Incidente Eboli-Campagna: quattro feriti gravi, due in ospedale

Scontro tra due auto nella notte tra Eboli e Campagna: quattro feriti complessivi, due trasportati d'urgenza all'ospedale per trauma cranico.

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Antonio Elia
Di:Antonio Elia
Antonio Elia è un giornalista attivo sul territorio di Eboli e della Piana del Sele, impegnato da anni nella cronaca locale e negli approfondimenti su temi...
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Incidente Eboli-Campagna: quattro feriti gravi, due in ospedale

Quattro persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri lungo la carreggiata in direzione sud, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due automobili, rendendo indispensabile il tempestivo intervento dei soccorritori lungo l’arteria stradale salernitana.

I soccorsi del 118 e il trasporto in ospedale

La centrale operativa del 118 ha prontamente inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I. di Eboli e un mezzo della Croce Verde di Battipaglia. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sul luogo del sinistro. Due delle persone coinvolte, entrambe colpite da un trauma cranico, sono state successivamente trasferite d’urgenza all’ospedale di Eboli, mentre altri due giovani sono stati accompagnati al presidio ospedaliero di Oliveto Citra per ulteriori accertamenti medici.

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I rilievi della polizia stradale

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi tecnici e negli accertamenti di rito. Saranno le verifiche approfondite effettuate dagli investigatori a consentire di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a chiarire le cause che hanno provocato il violento scontro tra le due vetture.

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