Cronaca

Tragedia sulla A2 a Lagonegro: 23enne perde la vita in un incidente

Incidente mortale sulla A2 del Mediterraneo a Lagonegro: scontro tra due auto e un camion. Vittima un militare della Guardia Costiera di 23 anni

Di: Erminio Cioffi
Incidente polizia

Un drammatico incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel territorio comunale di Lagonegro. Nello scontro, avvenuto poco dopo la mezzanotte al chilometro 130+200 in direzione Nord, sono rimasti coinvolti due veicoli leggeri e un mezzo pesante. Il bilancio è gravissimo: un ragazzo di ventitré anni, originario di Corigliano-Rossano e in servizio nel Corpo della Capitaneria di porto – Guardia costiera, ha perso la vita.

Dinamica dello scontro e soccorsi

Il violento impatto ha mobilitato tempestivamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il conducente del camion è rimasto illeso, mentre la persona alla guida dell’altra autovettura coinvolta nel sinistro è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita all’ospedale di Lagonegro, dove è stata successivamente dimessa dopo le cure del caso. Le cause che hanno determinato la collisione tra i tre mezzi sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

Rilievi e sequestro dei veicoli

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata si sono resi necessari temporanei disagi alla circolazione. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nel sinistro e la salma del giovane militare è stata posta a disposizione della magistratura per i successivi adempimenti.

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