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Incidente a Serre: giovedì l’autopsia sul corpo di Maurizio De Rosa

Fissata l'autopsia per Maurizio De Rosa, vittima dell'incidente a Serre sulla SS19. Indagato il conducente 29enne. Dettagli e aggiornamenti sul caso.

Di:
Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Incidente a Serre: giovedì l’autopsia sul corpo di Maurizio De Rosa

Sarà effettuata nella tarda mattinata di giovedì 24 settembre l’autopsia sul corpo di Maurizio De Rosa, il 51enne di Roccadaspide deceduto nel primo pomeriggio di sabato a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto nel comune di Serre, precisamente in località Pagliarone.

La dinamica dell’incidente sulla Statale 19

Maurizio si trovava a bordo del camion guidato da un ventinovenne di Albanella: era seduto sul sedile anteriore lato passeggero insieme a un altro collega. Il mezzo pesante stava percorrendo la Strada Statale 19, nei pressi dell’uscita di Campagna. I tre uomini, dipendenti di una ditta di costruzioni con sede a Tempalta, stavano rientrando dopo una giornata di lavoro a Palomonte quando il veicolo si è ribaltato all’altezza di una curva.

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De Rosa ha perso la vita sul colpo, mentre sono rimasti feriti gli altri due occupanti. Il conducente 29enne è stato soccorso immediatamente e ricoverato in coma farmacologico; le sue condizioni di salute risultano attualmente in miglioramento.

Le indagini della Procura e la salma a Eboli

Sul caso la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto. Il nome del giovane alla guida è stato iscritto nel registro degli indagati, un atto dovuto in vista degli accertamenti ripetibili. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di un possibile colpo di sonno.

I familiari della vittima hanno già incaricato un legale di fiducia per seguire l’evoluzione del procedimento giudiziario. La salma di Maurizio De Rosa è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove giovedì verrà conferito l’incarico ed eseguito l’esame autoptico.

Il dolore della comunità e le immagini delle telecamere

Nel frattempo, stanno circolando in rete le drammatiche immagini del sinistro, catturate da una delle telecamere di videosorveglianza della zona. I filmati mostrano la sequenza dello schianto e gli ultimi istanti di vita del 51enne.

Descritto da tutti come un grande lavoratore e una persona benvoluta, De Rosa lascia la madre, la moglie Mirella Antico, i giovani figli Giuseppe e Gianluigi e un’intera comunità sconvolta per una perdita così improvvisa.

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